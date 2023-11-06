誰到潮州「摸乳巷」亂噴！警蒐證調查 公所籲提升素質

屏東縣潮州鎮建基老街上有條小巷通往長興路，巷寬1米多，巷弄內百年紅磚牆顯現地方歷史底蘊，該巷在2010年縣府老街再生計畫被正名為「摸乳巷」，成為知名景點，3年前曾遭人塗鴉破壞，經清理後，鎮公所去年將其納入文化走讀景點之一，未料近日1側牆面再度遭人大面積噴漆，所幸另一側的歷史建築紅磚牆未受害，警方現已著手介入調查。

鎮公所主秘王建元在地方臉書社團內貼出「摸乳巷」遭噴漆照，質疑「公德心何在？有這麼大的仇恨需要把牆壁畫成這樣嗎？」，引出不少鄉親於底下留言「沒文化真可怕」、「傷了潮州人的心，怎麼可以把小時候的時光通道畫成這樣？」，還有網友認為「捉到罰他把牆壁恢復原狀，真的很不應該！」

王建元說，摸乳巷狹窄隱蔽，再加上人煙稀少，可能因此吸引無良份子恣意破壞，不少人會在巷子裡亂丟垃圾，紅磚牆在3年前更曾遭一群地方國中生亂塗亂畫，當時由校長、主任帶著學生一同清理乾淨，事後在巷弄頭、尾加裝監視器保護通道，沒想到還是發生噴漆破壞。

他表示，這幾天在其他臉書社團看見別人貼出塗鴉照，比對後發現跟3年前不一樣，再經詢問導讀志工指牆面在前幾天上午都還沒有被破壞，懷疑是這幾天晚上有人去噴漆，「真的很傷心。」

「裝再多監視器都還是有死角，重要是喚起鄉親對潮州的情感」，王建元說，去年啟動地方歷史文化走讀活動，從潮州鎮的開展源頭三山國王廟作為起點，沿途經過潮州日式歷史建築文化園區、屏東戲曲故事館、摸乳巷等地，目的是要提升地方認同感，透過教育凝聚人對地方的情感，「你有感情就會捨不得破壞」，藉此提升整體公民素質，共同愛護環境。