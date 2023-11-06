高流2歲生日賀禮 獲台灣建築獎都市活力特別獎

2023台灣建築獎評選結果揭曉，高雄流行音樂中心以規劃多元且空間層次多，創造出良好戶外活動環境，獲頒「都市活力特別獎」，這項肯定也為剛過2歲生日的高流帶來賀禮。

由中華民國全國建築師公會主辦的2023台灣建築獎評選結果3日揭曉，除由高雄壽山動物園改建案獲得台灣建築獎首獎肯定，參與決選的高雄流行音樂中心也因西班牙Manuel Alvarez Monteserin Lahoz建築師團隊與台灣翁祖模建築師事務所合作打造，為高雄帶來活力獲頒「都市活力特別獎」。

對高流獲獎肯定，高雄市長陳其邁表示，高流所在的愛河灣前身為軍用及商用碼頭，綿延的圍牆阻隔市民親近海洋，從前市長謝長廷開始推動港市合一，並經多任市長與中央的合作與努力，逐步推倒圍牆、啟動南部流行音樂中心的建設。

陳其邁說，如今高流串聯駁二、旅運中心、高雄展覽館至亞洲新灣區，加上輕軌建設連通，開啟城市新活力，獲建築專家評選為都市活力特別獎，也代表城市轉型，更為高流未來發展賦予重任。

評審團對高流案看法，建築師以仿生建築概念，設計一棟音浪塔主場館、一個展示空間、六個小型室內展演空間分布U型基地，全案規劃多元、空間層次多，功能複雜，但建築師對建築空間、都市環境的處理考慮深入，建築雖複雜但進入後感覺有秩序。

評審團特別指出，建築師在西側以低矮建築與周遭環境銜接，並設置有遮簷的戶外空間，創造良好戶外活動環境，矗立當地為高雄城市帶來活力，為此特別頒發「都市活力特別獎」。

今年台灣建築獎競爭激烈，9月從初選出的239件作品中評選出12件，10月27至29日安排評審團實地走訪各入選作品，並於28日到高流評選。包括翁祖模建築師事務所偕同主持建築師徐沛津、高流執行長丁度嵐都全程陪同，詳細為評審團解說包括海音館室內外、珊瑚礁群、海風廣場、擋音牆等建築空間的設計理念與手法。

對獲頒「都市活力特別獎」，翁祖模建築師事務所表示，高雄是個活力十足的城市，有幸參與全案開發，從競圖、設計、發包到施工完成整整10年，得獎不但是對建築師事務所肯定，也是屬於高雄市民的榮耀。