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兒少機構少女城華麗轉身 全國首創原鄉共融生活中心

中央社／ 屏東縣6日電

因應高齡化社會，屏東縣政府爭取社會福利公營造物補助計畫，將原兒少機構「少女城」，打造為全國首創原鄉共融中心「三地門共融生活中心」今天舉行揭牌啟用，

屏東縣長周春米與各級民代、部落耆老及各資源協力單位派員出席，與中心內長輩、孩童同樂，為在地互助共融的創新公共空間獻上最好祝福。

周春米表示，「三地門共融生活中心」委託深耕在地超過70年的屏基醫療財團法人規劃設計營運，不僅是全屏東縣第一座，也是全國原鄉第一座，匯集生活機能訓練、社區支援整合、日間照顧、失智據點、A級社區整合服務中心、生活創藝工坊等六大服務於一體。

把服務對象擴大到所有社區居民，透過指導與設施讓大家培養生活記憶、激發更多才華，讓照顧不再是家庭與專業照顧單位的事，從「他助」發展「互助」、進而「自助」，達成社區共生的目標。

屏基醫療財團法人執行長余廣亮表示，「三地門共融生活中心」奠基於屏基多年在原鄉服務經驗基礎，期待中心所組建起屬於在地的團體，照顧在部落生活的長者、幼童或身心障礙者。結合政府長照及社會福利服務，讓照顧者與被照顧者可以相互支援「撐起社區生活互助的網，接住部落裡的每個人」。

依屏東縣社會處資料，「三地門共融生活中心」原址為財團法人台灣省天主教道明傳教修女會附設屏東縣私立少女城。因應少子化及高齡社會，少女城卸下階段性任務後，在民國110年6月將建物捐贈縣府，縣府爭取社會福利公營造物補助計畫自110年8月起與屏基醫療財團法人著手規劃將少女城擴展為「三地門共融生活中心」，

經過2年來努力，打造在地互助共融創新公共空間，提供來館民眾全齡友善空間，未來將邀請專業團隊進駐，不定期辦理部落兒童早期療育社區巡迴服務及社區篩檢活動。

周春米

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