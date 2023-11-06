屏東里港餛飩三代老店大腸菌超標被罰 地方感訝異

衛福部食藥署今天公布市售冷凍食品稽查結果，屏東縣里港鄉一家傳承三代的手工餛飩老店抽驗產品大腸桿菌超標3倍遭罰。今天新聞傳開後，地方人士都感到相當驚訝。

里港這家手工餛飩走過一甲子，目前已交第三代接手，並申請註冊商標。由於餛飩堅持當天原料新鮮製作、皮薄、餡多，且採開放式廚房整潔、店面寬敞且價格實惠，每到用餐時間擠滿人潮。今天在產品大腸桿菌超標3倍遭罰的新聞傳開後，地方人士都感到相當驚訝。

屏東縣衛生局今天表示，全案是澎湖縣政府衛生局執行食品藥物管理署「112年市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案計畫」，前往「澎湖縣農會農民購物中心」抽驗業者製售餛飩，檢出大腸桿菌超標。

衛生局隨即依食品安全衛生管理法規定責令業者限期改善並下架回收，不得販售；再經複驗後仍與規定不符，在9月8日依違反食品安全衛生管理法第17條規定，處新台幣3萬元罰鍰，同批產品已銷毀完畢。全案處3萬元罰鍰，列入加強稽查、下次專案優先名單。