淨零學院民代班開課 高市議長康裕成喊話1個都不能翹課

「淨零學院」民代概念班今天開課，高雄市議長康裕成要求報名參加的議員「一個都𣎴能翹課」，學以致用，回到議事廳好好監督市府。

因應淨零碳排趨勢，高市議長康裕成特別要求市府開設民代班，提供淨零排碳相關專業知識，讓議員質詢更為有力，包括副議長曾俊傑等17名議員報名響應，淨零學院今天開幕，民代班全程參與。蔡英文總統對議員喊話，「民代班如果上課聽不懂就叫市府重開課」。

康裕成表示，2050淨零排放是全球趨勢，議會今年6月以3天議程充分討論，三讀通過「高雄市淨零城市發展自治條例」，為推動淨零排放盡一分心力；淨零學院提供政府和產業豐沛的人才，唯有在地議員參與，才能促使民間成為推動淨零的力量。