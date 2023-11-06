淨零學院民代班開課 高市議長康裕成喊話1個都不能翹課
「淨零學院」民代概念班今天開課，高雄市議長康裕成要求報名參加的議員「一個都𣎴能翹課」，學以致用，回到議事廳好好監督市府。
因應淨零碳排趨勢，高市議長康裕成特別要求市府開設民代班，提供淨零排碳相關專業知識，讓議員質詢更為有力，包括副議長曾俊傑等17名議員報名響應，淨零學院今天開幕，民代班全程參與。蔡英文總統對議員喊話，「民代班如果上課聽不懂就叫市府重開課」。
康裕成表示，2050淨零排放是全球趨勢，議會今年6月以3天議程充分討論，三讀通過「高雄市淨零城市發展自治條例」，為推動淨零排放盡一分心力；淨零學院提供政府和產業豐沛的人才，唯有在地議員參與，才能促使民間成為推動淨零的力量。
康裕成說，站在監督立場，議會不能置身事外，更不能缺席，17名議員報名參與淨零學院民代班課程，更了解淨零政策，才能督促市府落實政策。她也向在場議員喊話，上課要認真，有始有終、不能翹課，大家一起爭取學分證書，學以致用，回到議事廳好好監督市府。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言