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酷玩樂團週末高雄開唱 世運大道禁止車輛進入

中央社／ 高雄6日電

英國知名樂團Coldplay酷玩樂團11日及12日將於高雄世運主場館開唱，高市府規劃多項交通疏運措施，包含世運大道全段封閉禁止任何車輛進入、捷運加密班次等，呼籲歌迷多搭大眾運輸。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，配合Coldplay演唱會於左營區世運主場館舉行，周邊道路將實施交通管制。其中世運大道於11日及12日，每日上午8時至凌晨24時將全段封閉管制，民眾需改道後昌路或海功路。

此外，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車，其他汽、機車均禁止通行及停放，周邊道路加強違規停車拖吊取締。世運大道管制範圍內2處YouBike2.0配合管制暫停營運，民眾可於管制區外的翠華路、軍校路周邊站點借還。

交通局強調，會場周邊實施交通管制，使用汽機車民眾可先於外圍捷運高鐵左營站、都會公園站旁停車場停車，再轉搭捷運往返會場，以免受管制無法進入。相關交通管制及疏運措施也將視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。

另外，台鐵為服務外地歌迷，將於11日及12日晚上10時30分至凌晨1時機動加開北上列車，詳細資訊可至台鐵網頁（https://www.railway.gov.tw/）查詢。

交通局提醒，此次活動交通重點為「搭捷運、不開車、少騎車」，希望歌迷多搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場。

搭乘捷運可至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場；散場疏運部分，民眾同樣可利用捷運紅線R17世運站轉乘，捷運屆時將視人潮延長加密班次及營運時間。

主辦單位也安排免費接駁專車，下午3時至7時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場服務；晚上9時至11時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場服務，歌迷可多加利用。

捷運 演唱會 台鐵

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