澎湖率先碳盤查人員訓練 陳光復期待淨零跨域治理
全台首創「淨零學院」今天下午在高雄亞洲新灣區盛大揭牌，澎湖縣長陳光復表示，因應2050淨零轉型，澎湖在今年9月率全國之先，縣府各局處完成碳盤查人員訓練，未來期待南方合作淨零跨域治理。
全台首創「淨零學院」今天在總統蔡英文、環境部長薛富盛、國發會主委龔明鑫、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復等人共同揭牌，見證2050淨零轉型的決心。
陳光復表示，因應2050淨零轉型，澎湖在今年9月率全國之先，由縣府辦理碳盤查人員訓練課程，首波訓練由縣府各局處派員參與，減碳之前需要先盤查目前的碳排，透過專業人員的訓練，作為機關盤查的準備。
蔡總統指出，2050淨零轉型不僅是國際的目標，也是台灣的目標，面對氣候變遷的衝擊，台灣從法規、減碳路徑、綠色金融、人才培訓等逐步定位，也期待地方政府與中央一起持續推動。
陳其邁說，為了達到淨零轉型的目標，提供務實可行的路徑，是地方政府的重要工作，同時更要積極縮短產學落差，也因此人才培訓更顯重要，這將是淨零轉型的關鍵基礎。
淨零學院以通識、證照、技術課程為3大主軸，通識課程擴大政府、產業、社會對於淨零的認知，證照課程與查驗機構合作，培訓盤查、碳足跡等ISO等課程，接軌國際標準及趨勢，技術課程由學院師資群依照產業特性進行講授，更規劃納入企業以大帶小實務分享，未來將為政府、產業提供最完備的淨零人才基礎。
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