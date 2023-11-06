高雄淨零學院民代概念班開課 17席議員不缺席

高雄市淨零學院民代概念班今天開課，議長康裕成向報名上課的17名議員喊話，要求全程參與課程「一個都𣎴能翹課」，在高雄淨零道路上，議會絕不會缺席。

淨零學院今天開幕，總統蔡英文十分重視並現場致詞勉勵，同時肯定淨零學院為培育淨零人才及教育建立基礎的努力。蔡總統笑著對議員喊話「民代班如果上課聽不懂就叫市府重開課」。

康裕成特別要求市府開設民代班，提供淨零排碳相關專業知識，讓議員在議事廳質詢更為有力。包括副議長曾俊傑，以及黃文志、陳幸富、李雅慧、陳善慧、林志誠、江瑞鴻、曾麗燕、陳明澤、林智鴻、李順進、陳慧文、陳麗娜、黃文益、黃飛鳳、李雅靜、陳麗珍等議員報名參加民代班，全程參與沒人翹課。

「2050淨零排放」是全球各國共同推動趨勢，康裕成在淨零學院開幕致詞說，議會也為推動淨零排放盡一份心力，今年6月審查通過高雄市淨零城市發展自治條例，提供執法依據。

她表示，議會以3天議程充分討論，三讀通過「高雄市淨零城市發展自治條例」，為執行「2050淨零排放」正式鳴槍；淨零學院提供政府和產業最豐沛淨零人才，也唯有在地議員參與，才能促使民間成為推動淨零力量。

站在監督立場，康裕成說，議會不能置身事外，更不能缺席，因此議會17位議員報名參與淨零學院民代班課程，期盼透過淨零學院課程，讓監督市政的民代更了解淨零政策，才能督促市府落實政策。

康裕成也向參加淨零學院民代班的議員喊話，要求17名上課民代班同學一定要認真學習，有始有終、不能翹課，大家一起爭取學分證書，學以致用，回到議事廳好好監督市府。