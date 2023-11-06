行道樹責任算誰的？ 高市民代批工務單位互踢尷尬又難看

高雄市行道樹約32萬株，易竄根的黑板樹占約4分之1，破壞人行道，遇颱風也常倒伏，部分行道過高未修剪也易傾倒，多名議員要求市府改種能穩定成長的原生種路樹，防範路樹傾倒威脅市民安全。另市府養工處今年改制分為道工處、公園處，議員批路樹養護權責不清，會勘時兩單位互踢皮球，要求釐清權責。

行道樹問題一籮筐，最被民眾詬病的是撐破樹穴造成人行道破爛，議員簡煥宗指市長陳其邁為讓市區公園維管功能發揮到最大，將養工處分成道工處及公園處，但日前他主持會勘，兩處人員搞不清楚行道樹到底算誰的，現場推來推去，尷尬又難看。

議員朱信強說，高雄常見行道樹有黃連木、相思木、肖楠、赤楠等，其中美濃光明路成排小葉欖仁長到12米高，直徑35公分，一年平均要修2次，否則過高易有危險。另旗山黑板樹竄根嚴重，高市中正路雨豆樹很漂亮，但維管負擔大，「中看不中用」，建議汰換穩定成長的原生樹種，把危險指數降到最低。

公園處長王妙珍答覆，小葉欖仁、鐵刀木、黑板樹等淺根樹種，高市已都不種，改挑黃連木、樟樹、台灣櫸木當行道樹，不適合的樹種則在人行道改善時也一併汰換，。

議員李雅靜也質問，市府一再宣誓淨零碳排政策，但種的樹木固碳能力低，市府能說有多大決心淨零碳排？固碳力前幾名分別是相思樹，光臘樹，台灣櫸木、肖楠、樟樹等，高雄未來應規畫這些樹種，而不是只種喜歡的樹。