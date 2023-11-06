逾300輛DUCATI重機齊聚墾丁 600名騎士暢遊國境之南

「2023年DUCATI大會師」於疫後睽違3年重回墾丁，600名車友、300多輛重機上周末塞滿福華飯店停車場，每輛重機要價破百萬，遊客驚呼，「是最貴的地板！」；DUCATI台灣總代理總經理吳坤楠表示，大會師今年復辦，600名額秒殺，車友3年不見依然熱情，未來將考慮把活動擴展為3天2夜，讓大家能盡興交流。

DUCATI傳奇車手Troy Bayliss今年特地從澳洲來台參與，讓車友們一睹傳奇車手的風範，Troy Bayliss展現他的親和力，在活動現場為車友們一一簽名重機配件及合影，並對騎乘「Panigale V2-Troy Bayliss奪冠20周年紀念車」的車友，於車上留下親筆簽名。