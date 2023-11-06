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兒少機構少女城變身為三地門共融生活中心 修女感動

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
昔日兒少機構少女城，完成階段性任務，捐給屏東縣府，歷時兩年整修，打造為三地門鄉共融生活中心，成為在地互助共融創新公共空間，一樓工藝工坊。記者劉星君／攝影
昔日兒少機構少女城，完成階段性任務，捐給屏東縣府，歷時兩年整修，打造為三地門鄉共融生活中心，成為在地互助共融創新公共空間，一樓工藝工坊。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門共融生活中心今啟用，過去曾是守護當地健康的聖若瑟診所與無私奉獻援助的兒少機構少女城，少女城卸下階段性任務，捐給屏縣府，歷時近兩年整修，屏東縣府委託屏基醫療財團法人經營，藉由建物維護、基礎工程、服務打造、社區共生連結等創新方案，成為在地互助共融創新公共空間。

少女城前院長、修女蘇嬰珠說，當時是小朋友沒有人照顧，現在是老人沒有人照顧，看到少女城的空間轉變，從照顧小孩到照顧長輩，「這是神的意思吧！」內心滿是感動。

縣府社會處表示，中心變身的重點在於基礎工程增修，從消防設施設備、升降電梯、親子通用廁所等皆符合全齡、無障礙規畫使用，提供來館的民眾全齡友善空間；未來除既有服務也將協同專業團隊進駐，不定期辦理早期療育社區巡迴服務及社區篩檢活動，讓部落兒童在發展階段透過篩檢及早發現接受服務。

縣長周春米說，中心委託屏基醫療財團法人，成立全台首創，第一個匯集生活機能訓練、社區支援整合、日間照顧、失智據點、A級社區整合服務中心、生活創藝工坊等六大服務於一體的共融生活中心，讓這棟3層樓公有建築物活化。

周春米說，服務對象擴大到社區居民，預防到失能（智）的連續性照護、全齡融合及傷健共融的社區服務，讓照顧不再是家庭與專業照顧單位的事，社區照顧從「他助」發展「互助」、進而「自助」，達成「社區共生」的目標。

屏基指出，中心一樓的「工藝工坊」創新空間，預計邀請部落工藝師，教導長者、返鄉青年、身障者等，學習傳統技藝；配合部落遊程，提供旅客付費參與文化DIY課程，創造在地就業機會。

中心「社區支援中心」透過教具、長者照護知識分享，體適能教具活動、引入多元預防延緩的專業活動指引、發展具文化本位照護素材，成為原鄉照顧資源的支持中心。

參與長輩75歲陳雲裳說，很好玩，也很方便，來這裡搭配器材可以健康的做運動。73歲的陳清福說，這裡跟大家一起開開玩笑，唱唱歌，很開心。

二樓有生活機能中心，以運動即良藥（Exercise is Medicine）概念，針對在地亞健康民眾，透過運動指導，實踐健康老化目標；未來成立「三地門日間照顧中心」，為失能或失智長者，提供日間照顧服務。

昔日兒少機構少女城，完成階段性任務，捐給屏東縣府，歷時兩年整修，打造為三地門鄉共融生活中心，成為在地互助共融創新公共空間，一樓工藝工坊。記者劉星君／攝影
昔日兒少機構少女城，完成階段性任務，捐給屏東縣府，歷時兩年整修，打造為三地門鄉共融生活中心，成為在地互助共融創新公共空間，一樓工藝工坊。記者劉星君／攝影
昔日兒少機構少女城，完成階段性任務，捐給屏東縣府，歷時兩年整修，打造為三地門鄉共融生活中心，成為互助創新公共空間，二樓運動空間，縣長周春米（右二）今跟長輩們跟著音樂節奏起立坐下。記者劉星君／攝影
昔日兒少機構少女城，完成階段性任務，捐給屏東縣府，歷時兩年整修，打造為三地門鄉共融生活中心，成為互助創新公共空間，二樓運動空間，縣長周春米（右二）今跟長輩們跟著音樂節奏起立坐下。記者劉星君／攝影
昔日兒少機構少女城，完成階段性任務，捐給屏東縣府，歷時兩年整修，打造為三地門鄉共融生活中心，成為在地互助共融創新公共空間，一樓工藝工坊。記者劉星君／攝影
昔日兒少機構少女城，完成階段性任務，捐給屏東縣府，歷時兩年整修，打造為三地門鄉共融生活中心，成為在地互助共融創新公共空間，一樓工藝工坊。記者劉星君／攝影

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