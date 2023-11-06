快訊

一起攀登北插天山！舅舅不慎失足 外甥面前滾落墜谷身亡

Mac跟進「進水警報」貼心功能？外媒曝蘋果藏這1招成「免費維修」關鍵

騙很大？志工整理98歲獨居翁遺物 赫見10多箱過期女性用品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應淨零趨勢 高雄市今年首度補助電動車充電樁

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
因應淨零趨勢，高雄市今年首度補助電動車充電樁，已有6件審請案。示意圖。本報資料照片
因應淨零趨勢，高雄市今年首度補助電動車充電樁，已有6件審請案。示意圖。本報資料照片

因應國際淨零趨勢，高雄市政府連續4年針對智慧建築祭出補助，共有16家公寓大樓、41項設備獲得補助，今年更首度將電動車充電樁納入，已有6件申請獲補助。

高雄市政府工務局說，高雄市政府為推廣智慧城市，連續4年對公寓大廈的雨水貯集滯洪設施觀測系統、淹水感測系統、用水量觀測系統、公共區域用電量觀測系統進行補助，鼓勵私有建築導入智慧監測設備，共有16家公寓大樓、41項設備獲得補助，其中觀測系統以淹水感測系統與用電量觀測系統為申請大宗，有12家公寓大樓申請，其次為雨水貯集滯洪設施觀測系統11件，今年新增的電動車充電樁，則有6件申請。

工務局表示，今年補助總額度共550萬元，當中雨水貯集滯洪設施、淹水感測系統、公共區域用點觀測系統、用水量觀測系統補助總額度合計400萬元；電動車增設充電樁補助總額度為150萬元，每案補助為工程款49%，以30萬元為限。民眾上班時間可撥打（07）336-8333分機轉2282詢問。

高雄市 電動車 充電樁

延伸閱讀

不玩了？Honda與GM放棄開發低價電動車！

推電動公車卻沒足夠充電站？ 環境部：已爭取15億建置費

能海電能推出全球首創的機車多功能充電樁 搶攻百億商機

苗縣公共停車充電樁第一步 縣府與公所合作明年設107支

相關新聞

陳其邁推崇仁武西營區為「城市祕境」 被議員抓包6缺失

高雄市長陳其邁日前在臉書推薦仁武西營區是「城市裡的秘境」，但市議員黃飛鳳今在工務部門質詢時「抓包」至少有6項缺失！指園內...

天團Coldplay高雄開唱「旅館趁機漲價」 市府出手開罰

英國樂團Coldplay、歌手梁文音週末11日在高雄開場，帶動周邊觀光經濟，但有民眾抱怨市區旅館價格高昂，觀光局稽查發現...

逾300輛DUCATI重機齊聚墾丁 600名騎士暢遊國境之南

「2023年DUCATI大會師」於疫後睽違3年重回墾丁，600名車友、300多輛重機上周末塞滿福華飯店停車場，每輛重機要...

兒少機構少女城變身為三地門共融生活中心 修女感動

屏東縣三地門共融生活中心今啟用，過去曾是守護當地健康的聖若瑟診所與無私奉獻援助的兒少機構少女城，少女城卸下階段性任務，捐...

因應淨零趨勢 高雄市今年首度補助電動車充電樁

因應國際淨零趨勢，高雄市政府連續4年針對智慧建築祭出補助，共有16家公寓大樓、41項設備獲得補助，今年更首度將電動車充電...

影／不准餵猴！檢舉可獲二成獎金 高市今年獎勵2案

高雄壽山地區野生獼猴常出沒，有少數民眾慣於餵食，導致山上台灣獼猴會向登山客搶奪食物，不僅人猴衝突頻傳，也因食物中的鹽、糖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。