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因應淨零趨勢 高雄市今年首度補助電動車充電樁
因應國際淨零趨勢，高雄市政府連續4年針對智慧建築祭出補助，共有16家公寓大樓、41項設備獲得補助，今年更首度將電動車充電樁納入，已有6件申請獲補助。
高雄市政府工務局說，高雄市政府為推廣智慧城市，連續4年對公寓大廈的雨水貯集滯洪設施觀測系統、淹水感測系統、用水量觀測系統、公共區域用電量觀測系統進行補助，鼓勵私有建築導入智慧監測設備，共有16家公寓大樓、41項設備獲得補助，其中觀測系統以淹水感測系統與用電量觀測系統為申請大宗，有12家公寓大樓申請，其次為雨水貯集滯洪設施觀測系統11件，今年新增的電動車充電樁，則有6件申請。
工務局表示，今年補助總額度共550萬元，當中雨水貯集滯洪設施、淹水感測系統、公共區域用點觀測系統、用水量觀測系統補助總額度合計400萬元；電動車增設充電樁補助總額度為150萬元，每案補助為工程款49%，以30萬元為限。民眾上班時間可撥打（07）336-8333分機轉2282詢問。
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