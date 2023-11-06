影／不准餵猴！檢舉可獲二成獎金 高市今年獎勵2案

高雄壽山地區野生獼猴常出沒，有少數民眾慣於餵食，導致山上台灣獼猴會向登山客搶奪食物，不僅人猴衝突頻傳，也因食物中的鹽、糖、油，危害獼猴健康，高市農業否為此制訂自治條例禁止民眾餵食，並訂檢舉獎勵辦法，檢舉人可依實收罰金獲得20%的檢舉獎勵金，今年已有2人獲得獎勵，各獲500元和1000元。

高市農業局主祕梁銘憲表示，高市在2012年即制定高雄市野生動物保育自治條例，教育民眾禁止接觸及餵食獼猴，同時設檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法，鼓勵民眾搜證舉報違規餵食行為，農業局會依影片及照片內容判斷是「主動餵食」還是「食物被搶」，做為開罰準則；若檢舉屬實，檢舉人可自實收罰鍰的金額中獲得2成的檢舉獎勵金。