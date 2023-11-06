高市補助大樓智慧設備 納電動車充電裝置已6件申請

接軌國際淨零及發展智慧建築推廣智慧城市，高市府提供補助，鼓勵私有建築導入智慧監測設備，今年更將公共區域增設電動車充電裝置納入補助，已有6件申請，所有項目共計16家公寓大樓提申請。

高雄市政府工務局建築管理處今天發布新聞稿表示，為接軌國際淨零趨勢及發展智慧建築推廣智慧城市，市府已連續4年針對公寓大廈的雨水貯集滯洪設施觀測系統、淹水感測系統、用水量觀測系統、公共區域用電量觀測系統進行補助。

此外，今年也因應電動車發展趨勢將公共區域增設電動車充電裝置納入補助項目，所有補助項目的總補助金額約新台幣550萬元，共計16家公寓大樓提出申請。

工務局表示，今年共16家公寓大樓提出申請，補助各項設備達41件，其中觀測系統補助申請以淹水感測系統和用電量觀測系統為大宗，共有12件公寓大樓申請，其次為雨水貯集滯洪設施觀測系統11件，電動車充電裝置則有6件申請。

工務局指出，淨零建築與智慧建築正成為全球顯學，市府自民國109年起推動「高雄厝智慧雲補助計畫」，即是輔導智慧感知設備進入社區，同時搭建「建築管理智慧雲平台」收納觀測設備監測的數據。

公寓大廈可透過智慧雲平台查看水資源使用情形，亦可在緊急情況接收示警資訊，而用水用電量觀測則可透過數據分析協助公寓大廈改善用水用電習慣並調配用電設備排程節能，達到節省水費及電費降低契約容量目的。

建管處表示，今年補助申請已結束，明年將持續推動，民眾可關注工務局建築管理處網頁（https://reurl.cc/7kV3A1）了解相關補助計畫。