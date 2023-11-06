陳其邁推崇仁武西營區為「城市祕境」 被議員抓包6缺失

高雄市長陳其邁日前在臉書推薦仁武西營區是「城市裡的秘境」，但市議員黃飛鳳今在工務部門質詢時「抓包」至少有6項缺失！指園內有多數坑洞，夜間遊憩不察，可能有安全疑慮，公園處長王妙珍表示，現地因涉及文化保存開挖一些坑洞，會加強安全警示，逐步修復。

位在高雄仁武及大社交界的仁武西營區，原是是國防部仁武新兵訓練中心，占地約40公頃，目前南側24公頃則規畫為中山大學仁武校區，北側16公頃為軍備局西營區廢棄營舍，經地方爭取，將西營區進行綠美化，開放在地民眾使用。

陳其邁上月中在臉書貼文，指仁武西營區經市府工務團隊努力，已將國防部和中山大學土地闢建成公園，沿線增設休憩座椅及景觀燈具，現在很多仁武市民朋友下午都去運動、漫步，是城市中的祕境！

市議員黃飛鳳今質詢時表示，看過市長臉書推介，助理隔天即到現場體驗，結果發現至少6大缺失，包括鐵釘外漏、裝置傾倒、有多處坑洞、示警與照明不足、尤其座椅數量不足、溝邊高低落差無防護，不利銀髮族使用，「工程如期也應如質，提醒市府別急功近利」。