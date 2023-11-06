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天團Coldplay高雄開唱「旅館趁機漲價」 市府出手開罰
英國樂團Coldplay、歌手梁文音週末11日在高雄開場，帶動周邊觀光經濟，但有民眾抱怨市區旅館價格高昂，觀光局稽查發現其中4家旅宿業者趁機哄抬價格，房價超出備查房價，最嚴重的業者漲幅達6成，遭罰5萬；觀光局提醒，遊客訂房前可先查詢該旅館是否為合法旅宿業及其核定房價與售價是否有落差。
高雄觀光局近期會同消保官稽查市區13家旅宿業，查獲城市商旅駁二館、城市商旅真愛館、天子閣飯店和雀客快捷高雄愛河共4家業者房價超出原先向觀光局提出的備查房價，其中雀客快捷高雄愛河上月26日稽查發現，本月11日實售房價為7413元，備查金額為4620元，超出60%，遭罰50000元，另外3間業者分別超出13、4、2％，均遭罰10000元。
觀光局長高閔琳表示，近期有不少民眾抱怨住宿房價，為維護高雄觀光形象，觀光局數度會同消保官進行房價稽查，並加強宣導旅宿業，切莫利用節慶假日重大活動或演唱會期間哄抬房價、殺雞取卵，提醒遊客訂房前可至臺灣旅宿網或向觀光局查詢該旅宿業是否為合法旅宿業及其核定之房價。
觀光局補充，每間旅宿業者在申請旅館業登記證時，就必須一併提供房價供市府備查，若房價有更動也須通知，市府會參考市面同級的旅宿業定價，確認金額是否合理，該備查房價即是該業者販售房價的天花板，民眾若遇到房價爭議，可透過行政院消保處線上申訴系統及撥1950專線，或直接向高雄市觀光局反映巷。
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