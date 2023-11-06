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高雄淨零學院蔡總統下午揭牌 宣示培養淨零人才決心

中央社／ 高雄6日電
高雄市政府首創在高軟園區成立實體「淨零學院」，宣示培養淨零治理人才的決心。（高雄市政府環保局提供） 中央社
高雄市政府首創在高軟園區成立實體「淨零學院」，宣示培養淨零治理人才的決心。（高雄市政府環保局提供） 中央社

高雄市政府全國首創，在高軟園區成立實體「淨零學院」，規劃通識、證照、技術3大類課程；今天下午將由總統蔡英文親自主持揭牌儀式，宣示培養政府、產業淨零人才決心。

市府環保局透過新聞稿指出，淨零學院規劃通識、證照、技術3大類課程，今天更安排局處首長、高階主管、民意代表等3門課程，分別由市長陳其邁、高雄市議長康裕成率各局處首長及市議員上課。

淨零學院指出，明年度已與查驗機構敲定50場以上碳盤查、碳足跡等證照課程，並規劃技術類課程，依照產業需求、特性開課。

在跨縣市合作部分，高市府近期密集與台南市、屏東縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣等南方縣市，討論課程規劃及合作方向，未來將依照縣市政府、產業需求規劃前往開班。

環保局長張瑞琿今天表示，淨零學院準備工作已進入最後階段，設計理念融合綠美化、採光明亮、循環等低碳元素；陳其邁更多次到場緊盯進度，目前學院已有教室、辦公、諮詢空間等。

張瑞琿透露，高市府將分別與國際查驗機構、18所大專院校、產業界簽署合作備忘錄，未來就證照課程、人才培育、技術諮詢等進行深度合作，為淨零學院運作打穩基礎，也替高雄、台灣培訓更多淨零人才。

淨零學院設於高軟園區新創大樓，今天下午揭牌儀式將由蔡總統親自主持，陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復，以及中央部會、產學界等百名人員共同出席見證。

高雄市

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