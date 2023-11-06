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發想來自生活 大仁科大澳門國際發明展3金1銀2特別獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大仁科技大學參加2023澳門國際創新發明展，由藥學系、護理系、社工系與生命禮儀暨關懷事業系師生組成四個發明團隊，拿下3金1銀、2項特別獎，1項最佳國際發明獎。記者劉星君／攝影
大仁科技大學參加2023澳門國際創新發明展，由藥學系、護理系、社工系與生命禮儀暨關懷事業系師生組成四個發明團隊，拿下3金1銀、2項特別獎，1項最佳國際發明獎。記者劉星君／攝影

大仁科技大學參加2023澳門國際創新發明展，由藥學系、護理系、社工系與生命禮儀暨關懷事業系師生組成四個發明團隊，拿下3金1銀、2項特別獎。藥學系研發「中藥材資訊暨外觀辨識查詢模組」還拿下最佳國際發明獎，蒐集常見的500多種中藥品，建立中藥材資料庫，包括中西藥混用、藥材介紹等，學生便於學習，累計近1萬人次查詢。

大仁科大指出，參展作品都有申請專利。藥學系副教授陳立材，帶領學生游孟霖、江媚如，研發出中藥材資訊暨外觀辨識查詢模組，拿下1金、特別獎與最佳國際發明獎。

陳立材說，藥學系每年都會設計APP，這次研發中藥材辨識系統，因為藥學系學生掌管中、西藥，學會辨認中藥材，了解哪些中藥跟西藥不能同時使用，課堂上為辨識藥材，會請學生買實體中藥材辨識，期中期末考方式也是中藥辨識跑台考試，為了學習需求與方便性，將資料數位化，推出APP版與網頁版。

陳立材說，中藥有上萬種，常見約500多種，APP資料庫由學生們拍照蒐集資料，再經學校老師專家審核上線，主要開放給學校學生使用，校外採半開放式，因是專業資料庫，有專業醫療建議，傾向有醫療背景人士使用，累計近一萬人次查詢。

游孟霖說，資料庫可以隨時擴充、修正，透過資料瞭解中西藥材交互作用資訊，藥材實際拍照上傳，文字資料經系上老師專業審查確認後，與跨領域資訊系老師一起完成。

護理系助理教授李小璐與學生陳宇潔，設計「注射練習裝置」，陳宇潔說，學習新生兒注射護理技術過程中，肌肉注射區通常是大腿中段股外側肌，肌肉注射最安全，但沒有專屬的新生兒的練習，研發此裝置，拿下金牌獎、特別獎。

社工系教授林爵士、生關系副主任盧以琳、帶領學生藍興隆、阮信傑、林茂男，研發設計拆卸式入殮機，基於對往生者的尊重，藉由拆卸式入殮機，將往生者平吊後，安穩移動到棺木內，讓家屬安心，獲得金牌。

大仁科大社工系講師徐嘉隆、護理系副教授黃柏森，與社工系學生李明，研發背帶式方向燈，裝有前燈與煞車燈的簡便穿著方向燈背心，增加道路行進中的安全性，獲得銀牌。

大仁科大研發長黃柏森說，澳門發明展吸引來自全球27國共523件作品參展，研發處持續鼓勵師生共同申請專利，篩選具備未來發展能量隊伍出國比賽，在健康科學領域基礎上展現創新產品研發的能量。

大仁科大藥學系副教授陳立材（左），帶領學生游孟霖（右）、江媚如，研發出中藥材資訊暨外觀辨識查詢模組，拿下2023澳門國際創新發明展1金、特別獎與最佳國際發明獎。
大仁科大藥學系副教授陳立材（左），帶領學生游孟霖（右）、江媚如，研發出中藥材資訊暨外觀辨識查詢模組，拿下2023澳門國際創新發明展1金、特別獎與最佳國際發明獎。
大仁科技大學參加2023澳門國際創新發明展，由藥學系、護理系、社工系與生命禮儀暨關懷事業系師生組成四個發明團隊，拿下3金1銀、2項特別獎，1項最佳國際發明獎。記者劉星君／攝影
大仁科技大學參加2023澳門國際創新發明展，由藥學系、護理系、社工系與生命禮儀暨關懷事業系師生組成四個發明團隊，拿下3金1銀、2項特別獎，1項最佳國際發明獎。記者劉星君／攝影

中藥 藥學 社工

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