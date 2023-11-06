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建商助攻橋頭科學園區人氣 搬熱氣球讓民眾免費搭
高雄橋頭科學園區是南部新興產業發展基地，吸聚樂購廣場、高醫岡山醫院等建設，生活圈完善，成為房市熱區，上市品牌達麗建設看準未來發展性，積極布局大南方，繼「全民萬歲」賣出佳績後，續推出「達麗未來市」，為帶動高雄新市鎮人氣，幾乎每月推假日主題活動，昨就把熱氣球搬到接待中心旁，吸引上千民眾玩嗨！
達麗建設每月推假日主題活動，助攻區域發展，先前辦過樂天女孩李多慧見面會、達麗水樂園、超級夜總會、中秋烤肉派對，都吸引滿滿人潮，這次把熱氣球搬來「達麗未來市」接待中心旁，開放民眾搭乘，並體驗球皮踏浪，現場還有文青歌手舞表演、達人創意氣球、泡泡秀，讓上千民眾嗨爆，儼然變成北高雄假日新興遊憩據點。
今年上半政府祭出新一波打房政策，房市一度慘淡，但達麗建設董事長謝志長穩步因應，持續沿發展成熟的都會精華地段、深具潛力的重劃區推案，從台南到高雄沿「省道、高鐵、科技廊道」三大軸線，創造島內移民潮。
高雄橋科園區預計2025年底完工，台積電、鴻海、國巨、群聯等企業相繼進駐，讓沈寂多時竹橋頭新市鎮恢復開發契機，達麗建設看好此地未來性，最早進駐投 資開發，旗下首案「達麗全民萬歲」即創下市場銷售佳績，接續再推漾City、達麗未來市，帶熱當地房市。
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