建商助攻橋頭科學園區人氣 搬熱氣球讓民眾免費搭

高雄橋頭科學園區是南部新興產業發展基地，吸聚樂購廣場、高醫岡山醫院等建設，生活圈完善，成為房市熱區，上市品牌達麗建設看準未來發展性，積極布局大南方，繼「全民萬歲」賣出佳績後，續推出「達麗未來市」，為帶動高雄新市鎮人氣，幾乎每月推假日主題活動，昨就把熱氣球搬到接待中心旁，吸引上千民眾玩嗨！

達麗建設每月推假日主題活動，助攻區域發展，先前辦過樂天女孩李多慧見面會、達麗水樂園、超級夜總會、中秋烤肉派對，都吸引滿滿人潮，這次把熱氣球搬來「達麗未來市」接待中心旁，開放民眾搭乘，並體驗球皮踏浪，現場還有文青歌手舞表演、達人創意氣球、泡泡秀，讓上千民眾嗨爆，儼然變成北高雄假日新興遊憩據點。

今年上半政府祭出新一波打房政策，房市一度慘淡，但達麗建設董事長謝志長穩步因應，持續沿發展成熟的都會精華地段、深具潛力的重劃區推案，從台南到高雄沿「省道、高鐵、科技廊道」三大軸線，創造島內移民潮。