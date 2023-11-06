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議員關切消防人力 屏擬設第3分隊

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東報導

明揚國際科技公司大火慘重傷亡，燒出消防人力、設備問題，連日成為屏縣議員質詢焦點，爭取設屏東第3分隊，消防局代理局長李彬正說，積極規畫成立第3分隊，縣府提供地點經消防局評估認為3處較適合，設立時程仍研議中，消防局也盤整人力，明年起擴大編制員額。

縣議員黃明賢、梁育慈、李世淦、曾義雄等人近日持續關注消防人力不足議題，指明揚爆炸凸顯屏東市消防人力緊繃，3分隊受傷慘重，負責日常消防業務、屏東科技產業園區與未來屏東科學園區都在範圍，增設屏東市第3消防分隊勢在必行。

李彬正說，第3分隊設置點經評估有3處較適合，分別是建國路清溪段警局交通隊管轄拖吊場，縣有土地可提供2500平方公尺面積興建；和平路與民族路交叉口，該處為國有財產署土地，需花錢購置；另屏東科技園區、運動園區亦可規畫土地興建，可找縣府土地，不用通過園區審核。

李彬正指出，明揚大火消防員4死、12傷，4人請假，今年編制員額660人、預算員額646人，現有員額615人，明年預算、編制員額均為660人，已跟消防署爭取人力，明年1月增加21人、10月增13人，屆時員額達649人，與編制、預算員額相近，明年起逐年增加員額。

另針對消防裝備遭炸毀，李彬正表示，10月初已函請消防署專案補助，爭取水箱消防車、化學消防車、水庫車、救災指揮車、消防機器人，消防衣帽鞋等裝備，爭取經費逾2億元。

基層消防員建議，第3分隊設屏東科學園區最恰當，能即時應對災害，高鐵延伸屏東也在園區附近，其他2處距離屏2分隊較近，「若出勤消防車塞車怎麼辦？」

消防員說，樂見人力增加，既有人力無法應付大量勤務，增加人力不僅補充退休缺額，也有利分工、排休，可提升屏東整體救災量能。

屏東 消防員

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