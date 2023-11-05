2023菊島澎湖跨海馬拉松開跑 選手讚賽道很美

2023菊島澎湖跨海馬拉松今天開跑，全馬男子組由顏義華以3小時3分27秒奪得冠軍，盛讚澎湖賽道很美，只可惜天氣太熱了，有多名跑者熱暈送醫，不過大部分選手都順利完賽。

澎管處指出，菊島澎湖跨海馬拉松今天共有3871人下場參賽，其中42公里全馬、21公里半馬及42公里接力組在西嶼西台遊客中心人開跑，11公里體驗組及5公里休閒組在馬公市觀音亭開跑，賽道上設有9處美食饗宴補給站及終點站30攤等地方美食供品嚐。

全馬女子組由劉小琪奪得冠軍，成績3小時40分21秒，半馬組由方郁盛與陳芷盈分別以1小時25分28秒和1小時42分35秒奪得第一名。全馬與半馬組比賽的前5名，分別接受澎管處長洪志光頒贈獎金外，每人都可獲贈1隻龍蝦。

全馬男子組冠軍顏義華在完賽時表示，澎湖的賽道平穩與景色怡人，跑起來非常好，只可惜今天的天氣太熱，對跑者是一大考驗，有3名比他好的跑者就因天氣太熱而落後，自己很幸運拿下第一。

在賽後的Fun風派對，邀請到台灣的樂團進行演唱，現場被活力熱情的聲音感染。賽道上吃不夠沒關係，還有澎湖美食園遊會，可以補足跑太快的遺憾，讓海外與全國熱愛路跑的好朋友們，感受到澎湖最在地的美食以及最熱情有人情味的賽事安排，落實打造運動島計畫，為活動劃下完美句點。