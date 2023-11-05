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來自15國逾千名好手悠遊「東方夏威夷」 墾丁國際馬拉松今晨開跑

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供

日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，競逐由日本航空公司贊助的台北至東京來回機票獎品，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底；縣長周春米表示，持續在疫後爭取更多外國客源，推廣南部新景點，開創旅遊新商機。

周春米表示，感謝日本航空公司睽違3年再次贊助墾丁國際馬拉松，此次有30名日本及5名美國選手，還有來自比利時、加拿大、北愛爾蘭及荷蘭等國家好手，希望在疫後復甦的旅遊市場，透過中央、地方政府、航空業與觀光業等多方共同努力，打造深度旅遊，開創旅遊新商機。

來自日本的知名馬拉松選手後藤友嗣（TOMO桑）去年參加11公里組，拿下男子組總排第2名，自此對墾丁美景念念不忘，今年再度報名參賽，他說，「比賽風景很漂亮，一邊是山，另一邊是海，路線跑起來有點陡，是有點辛苦呢。」

交旅處表示，屏東墾丁素有「東方夏威夷」的美譽，此次報名禮與完賽禮於設計上充滿墾丁元素，選手紀念衣以墾丁山海的藍與綠為底，呈現南島風情，而完賽獎牌則以豐富色調的織帶，搭配金面破格衝過終點線的設計，突顯墾丁從草原高山到海景的豐富風光與完賽喜悅。

另42公里的全馬組與21公里的半馬組可再獲得實用美觀的手提袋，印上海浪拍打鵝鸞鼻燈塔的半圓連續圖形，配大面積的棋盤腳樹點綴著梅花鹿與老鷹，呈現墾丁生態的豐富性，讓跑者能把南國風情帶回家。

「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供
「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，賽事路線沿台26線往南至鵝鑾鼻，再沿東海岸北行，將恆春半島山海風光盡收眼底。圖／屏東縣政府提供

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