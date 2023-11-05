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高雄學校營養師團隊出動 駐蔬食博覽會宣導蔬食新風潮
高雄市教育局為宣導均衡飲食與健康蔬食，學校營養師團隊出動到佛光山「國際書展暨蔬食博覽會」設攤，在眾多出版社、農產品等攤位中，以活潑多元的闖關遊戲，宣導蔬食新風潮，受到大小朋友的歡迎。展期到11月12日。
一年一度「國際書展暨蔬食博覽會」在佛光山佛陀紀念館盛大展開，即日起展出至11月12日。今年主題為「環保與心保-千手千眼護地球」，以「生態環保」、「心靈環保」及「綠生活」三大主題亮點，響應全民綠生活，活動免票免費入場。
各校營養師的攤位設在八道塔的後方，攤位上穿著橘色背心的熱情工作人員都是校園營養師，與民眾一起互動，將高雄在地食材及目前最流行的蔬食風潮介紹給大家。內容包括原態植物性食物的選擇技巧、全穀及未精緻雜糧的搭配，及以植物為主飲食型態對健康及環境的好處。
攤位上擺滿了許多吸睛的獎品，有最受小朋友喜愛的寶可夢球等，大小朋友來闖關，只要回答食物營養健康問題就把獎品帶回家，還有各種精美文具、玩具，體現寓教於樂。
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