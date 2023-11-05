「主婦商場」閒置25年…租金蒸發上億 最近整修黃金店面下一步做這個

高雄市區中正四路、中華三路口的三角窗金店面，閒置25年終於租出去了。這棟過去曾是老高雄人必逛的「主婦商場」，最近貼出內部要整修、商務旅館籌備中的告示。房仲業者算了算樓坪與租金行情，推估25年閒置，租金起碼少收了逾億元，網友慨嘆：因為房東不缺錢。

中華路與中正路都是高雄市的主幹道，交會路口更是黃金地段。過去開過「主婦商場」的這棟三層樓建築，25年商場歇業後就閒置至今，雖然也曾貼出招租廣告，一直未有新的運用。民眾經過看到空蕩蕩的建築，也覺得可惜。

這棟閒置建築，地坪有571坪，總樓地板面積大概965坪。曾有房仲業者估算租金，如果月租50萬元，一年600萬，20幾年下來，房東就少收了上億的租金。

結果房東不心疼，心疼的反而是網友。「誰租都好～終於！」網友說，「這應該要放煙火了！希望可以撐久一點......。」「哇塞，從小時候空到我都當媽了」「時代的眼淚可以擦乾了。」

這戶金店面已貼出施工公告：自112年11月1日起至113年1月31日，建築進行內外部整修工程，敬請人車遠離施工範圍，避免發生意外。另外還貼出一張「維洛那商務旅館籌備中」的紅色告示。民眾說，這裡的地點很好，附近有捷運，離六合夜市、大立百貨商圈也不遠。

關心美麗島商圈復甦的高雄市議員湯詠瑜表示，這有重要指標意義，有人願意來這個沉寂已久的地點投資承租，而且業種是旅館，雖然還不知道它的定位、規畫跟目標客群，但至少初步代表，業者看好高雄市這幾年努力拼產業轉型，及舉辦各種活動帶動的經濟跟觀光。也證明活化老舊城區，真的要靠公私協力，政府規畫與挹注公共建設，民間投資與推出好的產品服務，相輔相成。