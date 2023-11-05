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大海開吃起跑 高雄虱目魚文化節登場

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市長陳其邁（左三）參加高雄彌陀虱目魚文化節，捧起虱目魚與民眾慶祝豐收。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左三）參加高雄彌陀虱目魚文化節，捧起虱目魚與民眾慶祝豐收。記者王勇超／攝影

高雄市第25屆虱目魚文化節昨在被評為全國最有魅力漁港的彌陀港登場，市長陳其邁宣布「大海開吃」活動起跑，北高雄5個漁港周休假日將接力舉辦活動，市府明、後年將投入4.6億元預算改善漁港及周觀景觀，預告2年後帶來驚豔。

虱目魚文化節是彌陀漁港年度盛會，今年邁入第25屆，市長陳其邁一早在漁港拍賣場前迎接滿載漁獲的大船入港，漁民把整籮筐新鮮虱目魚搬上碼頭，陳其邁當場抓起肥碩的虱目魚向大家展示。立委邱志偉、議員陸淑美以扁擔挑起虱目魚進場，與大眾慶祝豐收。

高雄市政府攜手漁業署、彌陀漁會的「大海開吃」活動昨也宣示起跑，北高雄5個漁港周末假日將接力舉辦各式活動，帶市民體驗漁村風光跟濃厚人情味。陳其邁說，5漁港從近海到遠洋的漁獲都有，有最好吃、衛生的魚貨，「不來不知道，來了你就會愛上」。

他說，彌陀漁港曾被評選為全國最魅力漁港，市府近年與漁業署合作，補助1800萬建置冷鏈等設備，明、後年還會投入4.6億元改建漁港碼頭，改善景觀。

彌陀區長歐劍君表示，彌陀是高雄市主要水產養殖生產區，約有570多公頃的養殖面積，其中虱目魚養殖面積約300多公頃，年產量達到600多萬斤。海水養殖的虱目魚，肉質鮮美不帶有腥味，並有產銷履歷認證。

陳其邁 高雄市

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