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指向線2種 民眾停等紅燈霧煞煞

聯合報／ 記者石秀華王勇超／高雄報導
道路上有合體式標線，交大警方指，代表綠燈亮了，汽車可直行亦可右轉。記者石秀華／攝影
道路上有合體式標線，交大警方指，代表綠燈亮了，汽車可直行亦可右轉。記者石秀華／攝影

高雄市道路上有「分流式指向線」，主要目的在提醒右轉車靠右行駛。記者石秀華／攝影
高雄市道路上有「分流式指向線」，主要目的在提醒右轉車靠右行駛。記者石秀華／攝影
「分流式指向線」目的提醒右轉車靠右行駛，但民眾發現大順三路口及中山、民生路口出現2種右轉箭頭標線，讓用路人一頭霧水，其中一種直行箭頭與右轉箭頭合體，另一種分開，民眾質疑分離的標線是否要直行車停一排，右轉車另停一排，怒轟「簡直是爛號誌」。高市教通局指出、交通部2015年試辦，事故降幅達58％，全台引用至今，並強調民眾併排停等時不會開罰，但從右側超車就會罰。

高雄余姓男子在臉書貼兩張照片，中山路和民生路口的標線是直行箭頭與右轉箭頭合體，大順三路的直行箭頭則與右轉箭頭分開，讓大家好疑惑，有人直指「是陷阱」；有人提醒，照標繪並排行駛就開罰，並有網友批評，「這個爛號誌是為了讓摩托車分流，機車直行可以停一排，右轉的機車也可停一排」。

「這樣民眾根本無所適從」，高市議員李雅芬指「分離式」的新制標線，雖說能降低車禍發生率，但宣導不足，民眾還是霧煞煞。議員張博洋說，車輛行經路口時，右轉車輛應提早靠右，內側車道車輛也不可到路口才突然鬼切右轉，更不能在轉彎時併排超車，高雄路口側撞率很高，內側車輛在路口突然右切造成後方回堵的情況也很頻繁，但民眾沒這種基本觀念，也弄不懂分流式標線，沒能提早分流等於沒效。

交通局交通工程科長劉力銘說，「分流式指向線」主要提醒右轉車靠右行駛，交通部運研所2015年試辦一年後在全台推行，事故降幅達58％，的確能減少側撞，交通部已納入「道路交通標誌標線號誌設置規則」，高雄市寬3.5公尺以上的外側車道，逾6成畫設這種新式標線。交通局指2019年8月起設置分流式指向線，路口事故由每年24件降為20.5件，右轉側撞由3件下降為1.25件。

交通大隊副大隊長洪茂榕說，分流式指向線的箭頭提醒汽機車直行可靠左側，要右轉就靠右，綠燈後直行的就往前直行，要右轉就可右轉。

交通局裁決中心指道路交通管理處罰條例並未規定在分流指向線併排停等的罰則，但不論有無分流式指向線，從右側超車都算違規。

交通部 車道

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