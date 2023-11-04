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全國心智障礙者親子運動大會 陳其邁勉享受每刻

中央社／ 高雄4日電

第14屆全國心智障礙者親子運動大會今天在鳳山運動園區田徑場開幕，高雄市長陳其邁說，祝福所有選手勇敢嘗試，享受每分每秒。

高雄市吉祥物高雄熊也帶領地主隊創意進場，由金曲歌王陳建瑋陪同傳遞聖火，陳其邁等人一同揭開比賽序幕。

陳其邁致詞時表示，預祝兩年一次的全國心智障礙者親子運動會圓滿成功，也祝福大家能夠勇敢嘗試、爭取勝利，享受在高雄的每一分每一秒，都能夠感受到熱情的人情味及好山好水。

運發局表示，任何人參與運動的機會都該被保障，高市府致力「運動平權」，優化運動場館無障礙設施，自辦賽事也設置身障組並提供獎金，希望身心障礙者透過運動展現自信及發掘自我潛能。

這次賽會匯集全台31支隊伍、超過1000名選手以及陪伴家長與老師等近3000人參與。有田賽、徑賽及各種球類運動與游泳等25種競賽。

另也舉辦4大項親子趣味競賽與家長大隊接力，選手年齡從最年幼8歲小選手及最年長68歲銀髮族選手，分別挑戰網球擲遠、25公尺浮板游泳賽及目標傳球等項目。

運發局表示，參賽選手中不乏許多國手籍選手跨域挑戰，如特殊奧運保齡球選手沈宗暉、張儀茵挑戰硬式網球擲遠及立定跳遠；周噫敏則參加自由式50公尺、仰式50公尺等游泳賽事；前帕奧競速滑輪選手蔡碩軒投入25及50公尺徑賽。

運動 親子 陳其邁

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