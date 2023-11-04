「做人」不用再飄洋過海 金門醫院生殖醫學中心助好孕

現代人工作壓力大又晚婚，生育率不斷下降，金門醫院生殖醫學中心今天舉辦一場「健康媽媽‧健康寶寶」生殖醫學沙龍，由多位專業醫師演講生育相關的醫學知識與常識，吸引不少民眾到場聽講，院方表示，未來有醫師長期駐診，所有的療程都可以在金門完成，讓想求子的夫妻不用舟車勞頓到台灣求醫，預估可省8至10萬元的費用。

衛福部金門醫院在2015年成立生殖醫學中心，生殖醫學療程在疫情前已在兩岸不孕症領域做出很好口碑，不僅照顧在地鄉親，也讓對岸民眾有機會在金門圓一個生兒育女的夢想。

這場公益講座今天15點在金門縣議會會議室舉行，包括廈門安寶醫院院長魏曉瑞、衛生福利部桃園醫院生殖內分泌科主任劉政賢以及衛生福利部金門醫院生殖醫學中心主任朱偉光等專家，聚焦「健康媽媽‧健康寶寶」的核心主題，分別從「台灣生育率現況及趨勢」，如何「吃好睡好運動好，有效提升生育力」，並說明「精細化診療，有效提升試管成功率」，演講主題圍繞著如何保存和提高生育力，讓聽眾對於生殖醫學有更進一步的認識及瞭解。

廈門安寶醫院生殖中心、金門魏博士生殖中心總監蘇晉昇表示，大陸目前婦女不孕比例達到百分之18，台灣進入高齡生育時代比大陸更早，故比率更高。金門民眾往返台灣求子的療程，預估需要2至3個月的時間，未來若可以全數在金門完成整個療程，不僅省時，還能省下將近10萬的費用。