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重現消失的墾丁「紅面戰士」歷史 社頂部落五感走讀旅遊新亮點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁龜仔甪社後裔爭取回復身分並推動文化復興的用心被縣府看見，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界看見他們的用心。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁龜仔甪社後裔爭取回復身分並推動文化復興的用心被縣府看見，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界看見他們的用心。記者潘欣中／攝影

公視取材1867年恆春半島「羅妹號事件」推出的「斯卡羅」熱播，文獻考證，現居墾丁社頂的排灣族龜仔甪社，是殺害美籍船員並引發美軍征討的部落，被美軍形容為「紅面戰士」，不少後裔因錯過4次登記不願當「偽漢人」，爭取回復身分並推動文化復興，縣府被他們的用心感動，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界認識在台灣近代史上曾扮演重要角色的部落和復興文化所做的努力。

據文獻考證，排灣族龜仔律社位處台灣最南端墾丁地區，全盛時有5個社群，是殺害美國商船羅妹號船員並引發美軍征討、事後簽訂「南岬之盟」的部落，衝突是因當時封閉社會的時空背景造成，在台灣近代史上曾扮演重要的角色，歷經清朝、日治時代和國民政府治理，原民文化受漢人文化衝擊下，後裔多不會族語，不少人還錯過1956至1963年間政府公告4次平地山胞戶籍登記，成為「偽漢人」。

因原民法規定身分採登記制，族人3年前到戶政事務所登記被打回票，義務律師陳武璋不滿以血緣用登記來限制太荒謬，代向高雄高等行政法院提恢復原住民身分之訴也敗訴，直到去年10月憲法法庭判決違憲，身分正義才獲實現，附帶3年修法期；族人也展開搶救文化大作戰，在文史工作者念吉成提供文獻資料協助下，陸續找回失落的原民圖騰、石板棺、紅石等文化遺物，前年起復辦祖靈祭、成立族語復興協會開班授課。

面臨文化殞落消失危機的龜仔甪社，後裔爭取回復身分並用心推動文化復興的過程，被縣府勞動暨青年發展處看見，輔導母語復興協會導入文創元素，近日推出貼近現代人的輕五感體驗輕旅行遊程，讓外界重新看見並識快被歷史洪流淹沒的「紅面戰士」；擔任導讀老師的念吉成說，他們身上流著排灣族血液，卻因失去登記時限被否定身分，甚至一個家族中，彼此法律身分不同，不合情理法，身分正義獲實現後，同步展開文化搶救，讓人感佩。

屏東墾丁龜仔甪社後裔爭取回復身分並推動文化復興的用心被縣府看見，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界看見他們的用心。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁龜仔甪社後裔爭取回復身分並推動文化復興的用心被縣府看見，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界看見他們的用心。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁龜仔甪社後裔爭取回復身分並推動文化復興的用心被縣府看見，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界看見他們的用心。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁龜仔甪社後裔爭取回復身分並推動文化復興的用心被縣府看見，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界看見他們的用心。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁龜仔甪社後裔爭取回復身分並推動文化復興的用心被縣府看見，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界看見他們的用心。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁龜仔甪社後裔爭取回復身分並推動文化復興的用心被縣府看見，聯手推出五感體驗走讀遊程，讓外界看見他們的用心。記者潘欣中／攝影

排灣族 美軍 墾丁 恆春

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