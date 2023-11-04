彌陀虱目魚文化節開幕 陳其邁：2年投入4.6億改善漁港
高雄市長陳其邁今天上午出席第25屆彌陀虱目魚文化節活動。陳其邁說，彌陀最重要的漁產是虱目魚，所以每年市政府都會在虱目魚盛產的季節舉辦活動，這幾年市府與漁業署合作，在冷鍊技術、設備補助彌陀漁港1800萬元，明、後年總共會投入4.6億元來改善漁港。
陳其邁今早先站在彌陀漁港的漁獲拍賣場前，等待滿載漁獲的大船入港，漁民把整籮筐的新鮮虱目魚從漁船搬上碼頭，陳其邁當場抓起肥碩的虱目魚向大家展示，立委邱志偉、市議員陸淑美用扁擔挑起虱目魚，與參加活動的民眾一起慶祝虱目魚豐收。
彌陀漁港曾被評選為全國最有魅力的漁港，市政府明、後年將投入4.6億元預算來改建改善漁港碼頭及景觀美綠化，「彌陀漁港其實是我非常喜歡的一個漁港」，相信兩2後彌陀漁港改建完成，將會讓大家有更驚豔的體驗。
陳其邁表示，市府今天與彌陀漁會、漁業署共同合作，「大海開吃」正式起跑，總共會在北高雄5個漁港，從近海到遠洋有各式各樣的漁獲，利用週末假期時間，舉辦各式活動讓市民能夠到漁村體驗漁村風光跟人情味，沿海地區的漁村、漁港，漁民的生活，還有最好吃衛生的魚貨，「不來不知道，來了你就會愛上這裡！」
彌陀區長歐劍君表示，彌陀是高雄市主要的水產養殖生產區，擁有約570多公頃的養殖面積，其中虱目魚養殖面積約300多公頃，年產量達到600多萬斤。這種海水養殖方式確保虱目魚的肉質鮮美，而不帶有腥味，當地漁民致力推廣無毒魚蝦養殖和產銷履歷認證，確保了彌陀虱目魚及其他養殖水產的高品質，讓人們對彌陀水產的品質充滿信心。
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