彌陀虱目魚文化節開幕 陳其邁：2年投入4.6億改善漁港

高雄市長陳其邁今天上午出席第25屆彌陀虱目魚文化節活動。陳其邁說，彌陀最重要的漁產是虱目魚，所以每年市政府都會在虱目魚盛產的季節舉辦活動，這幾年市府與漁業署合作，在冷鍊技術、設備補助彌陀漁港1800萬元，明、後年總共會投入4.6億元來改善漁港。

陳其邁今早先站在彌陀漁港的漁獲拍賣場前，等待滿載漁獲的大船入港，漁民把整籮筐的新鮮虱目魚從漁船搬上碼頭，陳其邁當場抓起肥碩的虱目魚向大家展示，立委邱志偉、市議員陸淑美用扁擔挑起虱目魚，與參加活動的民眾一起慶祝虱目魚豐收。

彌陀漁港曾被評選為全國最有魅力的漁港，市政府明、後年將投入4.6億元預算來改建改善漁港碼頭及景觀美綠化，「彌陀漁港其實是我非常喜歡的一個漁港」，相信兩2後彌陀漁港改建完成，將會讓大家有更驚豔的體驗。

陳其邁表示，市府今天與彌陀漁會、漁業署共同合作，「大海開吃」正式起跑，總共會在北高雄5個漁港，從近海到遠洋有各式各樣的漁獲，利用週末假期時間，舉辦各式活動讓市民能夠到漁村體驗漁村風光跟人情味，沿海地區的漁村、漁港，漁民的生活，還有最好吃衛生的魚貨，「不來不知道，來了你就會愛上這裡！」