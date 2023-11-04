快訊

藍白合「拖」掉賴聲量 侯柯怎麼配對民進黨壓力都增加

技術崇拜下的強者都競賽出生 台大電機菁英反思台灣教育

畫面曝光！男租法拉利市價超過2000萬 高速衝撞宜蘭路燈整根斷

彌陀虱目魚文化節開幕 陳其邁：2年投入4.6億改善漁港

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早參加高雄彌陀虱目魚文化節，抓起肥碩的虱目魚，與民眾一起慶祝豐收。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早參加高雄彌陀虱目魚文化節，抓起肥碩的虱目魚，與民眾一起慶祝豐收。記者王勇超／攝影

高雄市陳其邁今天上午出席第25屆彌陀虱目魚文化節活動。陳其邁說，彌陀最重要的漁產是虱目魚，所以每年市政府都會在虱目魚盛產的季節舉辦活動，這幾年市府與漁業署合作，在冷鍊技術、設備補助彌陀漁港1800萬元，明、後年總共會投入4.6億元來改善漁港。

陳其邁今早先站在彌陀漁港的漁獲拍賣場前，等待滿載漁獲的大船入港，漁民把整籮筐的新鮮虱目魚從漁船搬上碼頭，陳其邁當場抓起肥碩的虱目魚向大家展示，立委邱志偉、市議員陸淑美用扁擔挑起虱目魚，與參加活動的民眾一起慶祝虱目魚豐收。

彌陀漁港曾被評選為全國最有魅力的漁港，市政府明、後年將投入4.6億元預算來改建改善漁港碼頭及景觀美綠化，「彌陀漁港其實是我非常喜歡的一個漁港」，相信兩2後彌陀漁港改建完成，將會讓大家有更驚豔的體驗。

陳其邁表示，市府今天與彌陀漁會、漁業署共同合作，「大海開吃」正式起跑，總共會在北高雄5個漁港，從近海到遠洋有各式各樣的漁獲，利用週末假期時間，舉辦各式活動讓市民能夠到漁村體驗漁村風光跟人情味，沿海地區的漁村、漁港，漁民的生活，還有最好吃衛生的魚貨，「不來不知道，來了你就會愛上這裡！」

彌陀區長歐劍君表示，彌陀是高雄市主要的水產養殖生產區，擁有約570多公頃的養殖面積，其中虱目魚養殖面積約300多公頃，年產量達到600多萬斤。這種海水養殖方式確保虱目魚的肉質鮮美，而不帶有腥味，當地漁民致力推廣無毒魚蝦養殖和產銷履歷認證，確保了彌陀虱目魚及其他養殖水產的高品質，讓人們對彌陀水產的品質充滿信心。

漁民駕駛漁船繞行高雄彌陀漁港，慶祝舉辦彌陀虱目魚文化節。記者王勇超／攝影
漁民駕駛漁船繞行高雄彌陀漁港，慶祝舉辦彌陀虱目魚文化節。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早參加高雄彌陀虱目魚文化節。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早參加高雄彌陀虱目魚文化節。記者王勇超／攝影
漁船今早進入高雄彌陀漁港時特地施放煙火，慶祝舉辦虱目魚文化節。記者王勇超／攝影
漁船今早進入高雄彌陀漁港時特地施放煙火，慶祝舉辦虱目魚文化節。記者王勇超／攝影
高雄彌陀虱目魚文化節現場有攤商販售香辣的滷虱目魚頭。記者王勇超／攝影
高雄彌陀虱目魚文化節現場有攤商販售香辣的滷虱目魚頭。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早參加高雄彌陀虱目魚文化節。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早參加高雄彌陀虱目魚文化節。記者王勇超／攝影

陳其邁 漁民 高雄市

延伸閱讀

影／韓國瑜11日幫李眉蓁站台 陳其邁：歡迎韓市長到高雄多走走

南科橋頭園區廠商進駐三成 二期加緊規畫中

陳其邁保證橋科水電供應不成問題 招商籌設加速完成

陳其邁護黃捷拿柯志恩比喻 本尊批搞錯重點：我有拋棄選民嗎？

相關新聞

重現消失的墾丁「紅面戰士」歷史 社頂部落五感走讀旅遊新亮點

公視取材1867年恆春半島「羅妹號事件」推出的「斯卡羅」熱播，文獻考證，現居墾丁社頂的排灣族龜仔甪社，是殺害美籍船員並引...

彌陀虱目魚文化節開幕 陳其邁：2年投入4.6億改善漁港

高雄市長陳其邁今天上午出席第25屆彌陀虱目魚文化節活動。陳其邁說，彌陀最重要的漁產是虱目魚，所以每年市政府都會在虱目魚盛...

四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

高雄女子官將首團體「俐祈女子將團」近日參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，結果疑似中邪集體「起乩」，出現「神奇古怪」模樣，不少團員癱軟、情緒失控甚至放聲尖叫，現場相當失控。事後俐祈女子將團也回應，目前團員們身體已經恢復無大礙，團員與神明有特殊緣分，屬於神明降駕護體保護。

149年前抗日排灣族戰士遭斷頭 流落英國4個勇士頭骨今歸故土

1874年，日軍以「琉球漂民事件」出兵台灣，排灣族人在屏東縣牡丹鄉石門山禦敵，多人戰死，據文獻記載，日軍帶回的4個勇士頭...

社宅僧多粥少 高市副議長曾俊傑建議閒置旅館轉型

房價狂飆，社會住宅成為經濟弱勢住戶的選項，不過中籤率低，供不應求，高雄市副議長曾俊傑質詢時向市府喊話，尋覓與閒置旅館業合...

高雄社宅齊頭式收租 民代質疑不公

高雄力拚社宅，市府目標年底達1.8萬戶，但議員質疑，高市「凱旋青樹」社宅，同樣是關懷戶，收入高的與收入低的都繳相同租金並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。