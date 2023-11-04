快訊

四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

慘！高雄轎車路口衝撞停等紅燈機車7傷 1男騎士遭夾死

李善均驗毒結果出爐「呈陰性」將接受二次傳喚

四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

聯合新聞網／ 綜合報導
「俐祈女子將團」近日參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，結果疑似中邪集體「起乩」，出現「神奇古怪」模樣，不少團員癱軟、情緒失控甚至放聲尖叫，現場相當失控。圖／取自臉書
「俐祈女子將團」近日參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，結果疑似中邪集體「起乩」，出現「神奇古怪」模樣，不少團員癱軟、情緒失控甚至放聲尖叫，現場相當失控。圖／取自臉書

高雄女子官將首團體「俐祈女子將團」近日參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，結果疑似中邪集體「起乩」，出現「神奇古怪」模樣，不少團員癱軟、情緒失控甚至放聲尖叫，現場相當失控。事後俐祈女子將團也回應，目前團員們身體已經恢復無大礙，團員與神明有特殊緣分，屬於神明降駕護體保護。

俐祈女子將團於2022年4月由團長董武易先生號召下成立，打破傳統性別刻板印象，以女性身份詮釋扮演官將首，推廣官將藝術，發揚官將首文化，多於各大廟會、神明祝壽活動演出，受到歡眾好評。

有民眾近日於臉書上傳2段影片，俐祈女子將團近期參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，稱官將首們將替信眾驅邪，結果疑似集體中邪導致「起乩」，不少女成員出現了「異狀」，神情古怪、四肢癱軟，甚至還有人放聲尖叫，場面相當混亂，廟方與其他團員見狀也紛紛幫忙。

對此，俐祈女子將團事後也發聲明表示，當日事情皆處理圓滿，後續團員們的身體狀況均恢復無大礙，很抱歉團隊發生事件驚擾大家，在此深深地與各位道歉，執行長已於事發後幾日親自與廟方致意。

俐祈女子將團表示，事發當下民俗相關方面的老師及道長有協理處理，所以狀況均得到團滿處理，因團員間與神明有特殊緣分存在，屬於神明降駕護體保護。俐祈女子將團自成立以來首次遇到此狀況，平時均有尊有著秩序管理經營團體，此次僅是因「緣分、機緣發生」而導致，事發後團員間彼此照顧，事件發生並不影響當初喜愛官將文化的初衷，未來會持續專注訓練努力增進自己。

延伸閱讀

毒蟲檳榔袋藏毒 看廟會毒癮發作吸毒遭警查獲

廟會深夜放煙火惹民憂「恐釀火災」 屏東消防局：最高可罰15萬元

橘貓全身狂扭裝萌「做了100個假動作」最終只為偷襲主人腳腳 網笑：還以為中邪

正妹刑警五官神似八點檔女神韓瑜 網友驚呼：心被她逮捕了

相關新聞

149年前抗日排灣族戰士遭斷頭 流落英國4個勇士頭骨今歸故土

1874年，日軍以「琉球漂民事件」出兵台灣，排灣族人在屏東縣牡丹鄉石門山禦敵，多人戰死，據文獻記載，日軍帶回的4個勇士頭...

檳榔子製染布包 夫妻赴日參展

屏東客家女婿王一帆南漂到妻子黃琬婕故鄉內埔，有感檳榔帶負面印象，爬梳文獻發現檳榔新生命，花2年鑽研檳榔子染，從粉藕色、奶...

四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

高雄女子官將首團體「俐祈女子將團」近日參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，結果疑似中邪集體「起乩」，出現「神奇古怪」模樣，不少團員癱軟、情緒失控甚至放聲尖叫，現場相當失控。事後俐祈女子將團也回應，目前團員們身體已經恢復無大礙，團員與神明有特殊緣分，屬於神明降駕護體保護。

社宅僧多粥少 高市副議長曾俊傑建議閒置旅館轉型

房價狂飆，社會住宅成為經濟弱勢住戶的選項，不過中籤率低，供不應求，高雄市副議長曾俊傑質詢時向市府喊話，尋覓與閒置旅館業合...

高雄社宅齊頭式收租 民代質疑不公

高雄力拚社宅，市府目標年底達1.8萬戶，但議員質疑，高市「凱旋青樹」社宅，同樣是關懷戶，收入高的與收入低的都繳相同租金並...

高雄長庚守護兒少 3年服務逾3千人次

高雄女童1歲多小靜（化名）出生後因先天性腦缺損和軟喉症，需長期醫療照護，家人將她帶到專為重症兒童而設的「飛象家園」，經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。