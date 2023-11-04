四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

高雄女子官將首團體「俐祈女子將團」近日參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，結果疑似中邪集體「起乩」，出現「神奇古怪」模樣，不少團員癱軟、情緒失控甚至放聲尖叫，現場相當失控。事後俐祈女子將團也回應，目前團員們身體已經恢復無大礙，團員與神明有特殊緣分，屬於神明降駕護體保護。

俐祈女子將團於2022年4月由團長董武易先生號召下成立，打破傳統性別刻板印象，以女性身份詮釋扮演官將首，推廣官將藝術，發揚官將首文化，多於各大廟會、神明祝壽活動演出，受到歡眾好評。

有民眾近日於臉書上傳2段影片，俐祈女子將團近期參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，稱官將首們將替信眾驅邪，結果疑似集體中邪導致「起乩」，不少女成員出現了「異狀」，神情古怪、四肢癱軟，甚至還有人放聲尖叫，場面相當混亂，廟方與其他團員見狀也紛紛幫忙。

對此，俐祈女子將團事後也發聲明表示，當日事情皆處理圓滿，後續團員們的身體狀況均恢復無大礙，很抱歉團隊發生事件驚擾大家，在此深深地與各位道歉，執行長已於事發後幾日親自與廟方致意。

俐祈女子將團表示，事發當下民俗相關方面的老師及道長有協理處理，所以狀況均得到團滿處理，因團員間與神明有特殊緣分存在，屬於神明降駕護體保護。俐祈女子將團自成立以來首次遇到此狀況，平時均有尊有著秩序管理經營團體，此次僅是因「緣分、機緣發生」而導致，事發後團員間彼此照顧，事件發生並不影響當初喜愛官將文化的初衷，未來會持續專注訓練努力增進自己。