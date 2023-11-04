聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄長庚守護兒少 3年服務逾3千人次

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄女童1歲多小靜（化名）出生後因先天性腦缺損和軟喉症，需長期醫療照護，家人將她帶到專為重症兒童而設的「飛象家園」，經過高雄長庚外展醫療團隊每月診療，小靜的體重從2.2公斤，半年增加到7.8公斤。高雄長庚說，3年前成立兒童發展暨保護中心守護兒少弱勢醫療，9個行動方案已服務個案超過3000人次。

衛生福利部次長李麗芬說，全台有11家醫院推行兒少保護區域整合中心，長庚醫療團隊是其中之一，也是中央與地方政府重要後援，為弱勢兒少與家庭提供良好醫療照顧。

高雄長庚說，小靜的家人積極學習照護技巧，高雄長庚、飛象家園、高市社會局採漸進式返家處遇模式，協助小靜銜接照顧，去年10月小靜返家，團隊持續透過家訪提供專業建議，確保醫療不中斷。

長庚兒少保護中心召集人、高雄長庚副院長龔嘉德說，高雄長庚醫院守護兒少醫療，發展以兒少為本的全人整合醫療照護，提供兒少安置機構兒少健康照護、定期檢查與健康照護計畫，兒少創傷復原，兒少虐待與脆弱家庭父母親追蹤關懷，兒少虐待驗傷與診斷等五大面向。2020年迄今服務1380個兒少保護個案，跨16個不同醫療專科門診。

長庚 團隊 家人

延伸閱讀

靠普的Shownu！《街頭女戰士2》決賽現場爆意外 幸好他機警察覺

「飛象家園」專責照護 1歲重症女童終於可以回家了

益張前三季每股純益3.74元 毛利率走揚

長庚永慶盃路跑逾3萬人響應 今年呼籲國人提升這功能

相關新聞

檳榔子製染布包 夫妻赴日參展

屏東客家女婿王一帆南漂到妻子黃琬婕故鄉內埔，有感檳榔帶負面印象，爬梳文獻發現檳榔新生命，花2年鑽研檳榔子染，從粉藕色、奶...

高雄社宅齊頭式收租 民代質疑不公

高雄力拚社宅，市府目標年底達1.8萬戶，但議員質疑，高市「凱旋青樹」社宅，同樣是關懷戶，收入高的與收入低的都繳相同租金並...

高雄長庚守護兒少 3年服務逾3千人次

高雄女童1歲多小靜（化名）出生後因先天性腦缺損和軟喉症，需長期醫療照護，家人將她帶到專為重症兒童而設的「飛象家園」，經過...

屏東高齡交通死亡今年逾40人 社區成立志工隊因應

屏東老年人發生交通事故比例偏高，從今年初統計至10月，高齡者於交通事故後24小時內死亡人數逾40人，受傷人數超過3千人，...

南科橋頭園區廠商進駐三成 二期加緊規畫中

國科會南部科學園區橋頭園區，數位創新複合樓群統包工程，今天上午舉行動土典禮。包括國科會副主委陳宗權，高雄市長陳其邁等人都...

陳其邁保證橋科水電供應不成問題 招商籌設加速完成

高雄市橋頭數位創新複合樓群統包工程開工動土典禮今天舉行，高雄市長陳其邁表示，目前招商與籌設都如期、如實加速完成，未來水電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。