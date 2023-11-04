檳榔子製染布包 夫妻赴日參展

屏東客家女婿王一帆南漂到妻子黃琬婕故鄉內埔，有感檳榔帶負面印象，爬梳文獻發現檳榔新生命，花2年鑽研檳榔子染，從粉藕色、奶茶色到咖啡色，記錄兩百多種檳榔子染色票資料庫，將染布開發手工文創布包，與妻子建立品牌，去年參加日本優良設計獎，今年赴日參加東京國際禮品展，吸引買家目光。

42歲王一帆與妻子41歲黃琬婕，兩人在大學時期因交換生國際活動相識，愛情長跑多年，本要在台北落地生根，黃琬婕祖父母住內埔，有著小時候生活印記，參加客委會客庄地方創生移居計畫，回到屏東。

王一帆說，大眾對檳榔的印象是負面，檳榔農轉型不易，他爬梳文獻，7、800年前日本鎌倉時代，使用檳榔子染色，江戶時代全盛時期，指定只有貴族武士才可以穿和服最高級配色。

台灣對檳榔子染色沒有太多紀錄，王一帆發揮台大圖資系專長，花2年研究萃取顏色、染色，控制顏色變化，建立色票資料庫，至今記錄兩百多種檳榔子染色票。

檳榔採收後曬乾2到3個月撥開取果核，果核用熱水萃取，染布時空氣散發奶香、青草香，正是檳榔子染特有氣味。今年代表屏縣參加2023東京國際禮品展，許多買家問「有沒有賣布」，讓他們思考產業下一步，王一帆說「讓檳榔成為台灣獨特顏色，摘除汙名」。