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高雄社宅齊頭式收租 民代質疑不公

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄力拚社宅，市府目標年底達1.8萬戶，但議員質疑，高市「凱旋青樹」社宅，同樣是關懷戶，收入高的與收入低的都繳相同租金並不公平，議員張博洋舉例，日本大阪及法國巴黎依收入來分級訂定社宅租金，桃園也分級，北高卻沒有，才發生台北社宅「貴森森」。都發局表示，對關懷戶租金給予較高補貼，未來租金朝住戶能負擔為原則。

「凱旋青樹」是高雄首座新建型社宅，申請入住人數踴躍，中籤率僅7％，僧多粥少。

245戶分單房、2房及3房三種房型，各保留40％給關懷戶、5％給警消戶，經濟或社會弱勢身分者，最長可住12年。租金在3900元到1萬8600元。

孫太太一家抽中「凱旋青樹」社宅，入住2房，每月租金1萬2500多元，她說，有很多認識家庭，家庭平均收入在補助規定邊緣，若租金能設級距，相信更能夠受惠。

議員張博洋發現社宅租金「貓膩」多。昨質詢時指「凱旋青樹」社宅訂價採身分別，而不是看收入高低，同樣關懷戶，月收入1萬4000元的與收入5萬多元的住戶都繳一樣租金。

張說，國外社宅收費是依住戶收入訂價，日本大阪分6級，家庭收入1到4級者才能入住，5至6級者需符高齡、身障等要件，桃園分級收租，高雄「身分別」訂租金，關懷戶不計收入高低齊頭收租，無法落實居住正義。未來高市社宅愈蓋愈多，收費方式應更公平。

都發局長吳文彥說，社宅政策滾動檢討，他同意社宅租金負擔應在住戶平均所得30%以內，否則相較於一般戶，中低收入戶租金負擔確實高些。

高市目前以囤房稅補貼社宅租金，關懷戶打5折，一般戶打75折，內政部目前正研究分級收費草案，都發局會向中央反映，讓弱勢戶減輕負擔。

社宅 議員 日本

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