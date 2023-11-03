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屏東高齡交通死亡今年逾40人 社區成立志工隊因應

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣老年人發生交通事故比例偏高，路上可見高齡者未依規定使用電動輔助車。記者張已亷／攝影
屏東縣老年人發生交通事故比例偏高，路上可見高齡者未依規定使用電動輔助車。記者張已亷／攝影

屏東老年人發生交通事故比例偏高，從今年初統計至10月，高齡者於交通事故後24小時內死亡人數逾40人，受傷人數超過3千人，為降低事故率，屏警於今年5月起試辦「交通管理社區化」，由各村里成立志工隊，辦理49場用路安全宣導；交通隊表示，後續將對社區反應號誌、標線等提案改善工程，委由工程單位入案列管辦理。

屏東縣交通事故處理系統數據顯示，今年1月起至10月止，A1、A2類交通事故中，高齡者24小時內死亡人數有41人、3290人受傷，其中以側撞1379人最多，路口交叉撞590人次之，同向擦撞第3，另外，高齡者個別肇因以未注意車前狀況537人為大宗，未依規定讓車279人次要。

高齡者事故交通工具以普通重型機車3097人最多，自用小客車2419人次之，腳踏車、微型電動二輪車、電動輔助自行車等慢車為472人，顯示高齡者普遍使用二輪交通工具發生事故，常有側邊撞擊，主因是未注意且守法觀念薄弱造成。

為降低事故率，深入各社區宣導用路安全，交通部委由屏東縣試辦「交通管理社區化」，由中央補助200萬元，5月起由縣內7個分局，針對交通事故率較高的鄉鎮，採由下而上的問題及需求導向，挑選示範社區及招募志工、村里長組成團隊，找出社區交通各種形態的問題、辦理座談會，期間約6個月，於今在屏東市溝美仁愛里活動中心辦理成果發表。

徐姓交通志工表示，到幾個村落宣導發現，因村庄道路狹窄，不少長輩會騎代步車跟在車輛後方行駛，但電動輔助車的路權屬行人，應行駛於行人穿越道或是斑馬線，「很多長輩不知道」，因此透過行動劇宣導，讓高齡者能瞭解交通法規，降低意外發生率。

屏東縣老年人發生交通事故比例偏高，高齡者普遍使用二輪交通工具發生事故，常有側邊撞擊，主因是未注意且守法觀念薄弱造成。記者張已亷／攝影
屏東縣老年人發生交通事故比例偏高，高齡者普遍使用二輪交通工具發生事故，常有側邊撞擊，主因是未注意且守法觀念薄弱造成。記者張已亷／攝影
屏東縣政府為降低高齡者交通事故率，於今年5月起試辦「交通管理社區化」，由各村里成立志工隊，辦理49場用路安全宣導，於今在屏東市溝美仁愛里活動中心辦理成果發表。記者張已亷／攝影
屏東縣政府為降低高齡者交通事故率，於今年5月起試辦「交通管理社區化」，由各村里成立志工隊，辦理49場用路安全宣導，於今在屏東市溝美仁愛里活動中心辦理成果發表。記者張已亷／攝影

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