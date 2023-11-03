南科橋頭園區廠商進駐三成 二期加緊規畫中

國科會南部科學園區橋頭園區，數位創新複合樓群統包工程，今天上午舉行動土典禮。包括國科會副主委陳宗權，高雄市長陳其邁等人都出席典禮，南科橋頭園區目前正加緊開發中，目前規劃的土地已經有三成廠商預定進駐，未來橋頭園區二期工程也將加緊規畫開發中。

國科會副主委陳宗權表示，在台灣規劃全球半導體的S廊帶裡面，橋科可以說是剛好位於核心地帶，地理位置十分優越，今天動土的數位創新多功能大樓的動土儀式，主要是作為包括一些聯合、數位創新的公共空間與標準廠房，因應一些企業對於產業發展的需求。橋科總共已經核准18個廠商的入區申請，有4家已經核配土地，

高雄市長陳其邁說，橋科園區的公共設施大概在114年前會完工。三橫三豎的道路聯絡工程，也包括橋科的匝道高速公路的匝道工程，總計也在117年也會完工，包括水電這邊也預計未來會提供再生水20萬噸，電力也經過我們跟台電、經濟部的核算，也並沒有問題。