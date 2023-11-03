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陳其邁保證橋科水電供應不成問題 招商籌設加速完成
高雄市橋頭數位創新複合樓群統包工程開工動土典禮今天舉行，高雄市長陳其邁表示，目前招商與籌設都如期、如實加速完成，未來水電供應也不成問題。
對於12日日本京都橘高校將來高雄演出，陳其邁表示，民眾將可以不用花錢買票、不用北上就可以看見高品質演出，增進台日交流。
陳其邁今天出席橋頭數位創新複合樓群統包工程開工的動土典禮時表示， 目前園區已有18家廠商登記進駐，4家已經核配土地，園區公共設施預計2025年完工，三橫三豎道路聯絡工程以及橋頭高速公路匝道預計2028年完工。
對於廠商最擔心的水電問題，陳其邁表示，將每日提供再生水26噸，電力與經濟部、台電核算後供應也不成問題，「橋科」招商與籌設都如期、如實加速完成。
而「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部12月將來高雄演出，也是高雄首發，陳其邁表示，民眾可以不用買票、不用北上就可以就近欣賞日本金賞獎的高品質演出，見證台日友好，並透露也會與高雄高中學生一起交流。
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