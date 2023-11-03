「‘Oponoho勇士祭」線上看 文化傳承多元化
勇士祭(Ta’avalra)是高雄市茂林區歐布諾伙（‘Oponoho），萬山部落獨特的傳統祖靈祭當中的一個祭典。勇士祭除了代表著部落的成年禮，也透過「勇士出征」，青年必須在所有族人面前報戰功，才有資格配戴百合花及雄鷹羽毛，同時也將被賦予守護部落的重要任務，高雄市原民會特別舉辦一年一度的「'Oponoho Ta'avalra勇士祭」，青年們驚心動魄的報戰功及孔武有力的跳出勇士舞，讓現場不禁激昂萬分。在本次祭儀當中，直播團隊與萬山社區發展協會攜手合作，執行「祭典線上看Live直播」，透過網路傳播的力量，將部落傳統祭典放送到各個角落，加上專業的主播解說，讓更多民眾了解來自萬山部落的傳統文化。本次共計23個粉絲專頁平台同步直播，觀看人次高達1.5萬，希望更多民眾認識高雄在地獨有的萬山部落祭典盛事，將其文化推廣至全國。
高雄市原民會主委阿布斯表示，這次與製播團隊以及族人三方相互合作，主要以提升獨特族群文化能見度為目標，人口數越少的族群，更需要積極傳承且推廣。這次全程參與祭典，看見萬山族人對文化的保存與傳承有高度凝聚力，此外國立原住民族博物館將座落高雄澄清湖畔，預算高達新台幣70億元、佔地達14公頃，原博館未來園區規劃，分主展館及部落祭儀珍藏館、教育推廣中心、行政研究大樓、遊客服務設施4大區塊，向國內外展現台灣主體性多元文化面貌，帶動原鄉文化產業發展。
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