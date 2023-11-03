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昔日「腹院長」！陳其邁不敵美食多跑行程維持體態

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁平日多跑行程維持身材。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁平日多跑行程維持身材。圖／高雄市政府提供

體育署最新城市肥胖比率統計出爐，首長身材也成焦點。高雄市長陳其邁的身材一直都維持的不錯，2018年選高雄市長時，因選情激戰，瘦了許多，那時透露「皮帶都掉了2格！」隔年進行政院任副院長，卻因微微凸起的小腹，還被網友暱稱是「腹院長」。現在市政繁忙，則多跑行政維持體態。

陳其邁和台南市長黃偉哲都愛美食，兩人前年還為了高雄、台南的美食互相抬槓，陳對台南美食嗆聲，指高雄的炸物和滷味完勝台南；黃則在臉書上tag回應，#台南的宵夜#你減肥的惡夢。

陳其邁顯然還是很在意肚子，平常套上市府團隊深藍色外套，看不太出來，照相時也會特別留意，不希望媒體把他拍得太胖。不過中年男子的肚子真的很難瘦下來，他還曾請教羽球一姐戴資穎要如何瘦肚子？小戴中肯的回答，「就是多運動。」但市政繁忙，陳其邁平時就靠跑行程，認真做好市政，當最好的運動。

高雄有鹽酥雞嘉年華、奶茶節、大港閱冰等美食活動，陳其邁都會出來行銷帶吃。高市府發言人周璟瑜表示，高雄美食誘惑很多，實在很難忌口，陳其邁也常透過社群大方分享高雄美食，在Instagram「#邁邁的沒有在瘦身日記」的貼文，都得到網友按讚熱烈討論。

高雄市長陳其邁的身材一直維持得不錯。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁的身材一直維持得不錯。圖／高雄市政府提供

美食 陳其邁

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