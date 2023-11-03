解決可可重金屬鎘潛在風險 屏縣重農產食安啟動研究計畫

屏東縣政府協助農民解決可可作物中重金屬鎘殘留問題，近日啟動「可可重金屬鎘（Cd）潛在風險區作物安全管理及其改善對策委託研究計畫」，與屏東科技大學食安團隊合作，全面性分析調查可可種植環境及巧克力產品中重金屬鎘含量，針對高汙染農地進行作物安全管理，期能提升屏東縣可可產品品質。

屏東縣府檢驗中心指出，屏東可可產量高居全台第一，可可產業被視為屏東縣具發展潛力的產業，過去研究發現可可樹會從土壤中吸收鎘，累積於可可果實與可可豆中，長時間暴露鎘可能導致腎臟疾病、肺損傷及骨骼脆弱等健康問題。

計畫團隊屏科大食安所教授龔得安表示，透過大學端、屏東縣政府與在地可可農友三方合作，進行屏東可可豆與園區環境的鎘含量調查，評估可可園區可行的作物安全耕作管理方式，期能降低屏東可可農作物環境鎘的風險，以維護在地農產與食品安全，強化屏東可可產品競爭力。

縣長周春米說，產官學合作，經由源頭控管，重建生產管理等方式，輔導可可農與業者，建立安全衛生的可可品牌，未來縣府將提供相關分析數據予食品藥物管理署，作為研議巧克力製品重金屬鎘衛生標準及訂定品質管理相關法規的參考，期能強化市售巧克力食品安全的管理，確保消費者權益。