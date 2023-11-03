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2023萬巒伙房藝術村登場 認識客家伙房搭起藝術創作

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023萬巒伙房藝術村今起到12月3號為期一個月在屏東縣萬巒鄉舉辦，今年擴大到10個伙房加入，邀請10名以上在地藝術家參與，讓民眾貼近客家伙房與藝術創作。圖／萬巒伙房藝術村提供
2023萬巒伙房藝術村今起到12月3號為期一個月在屏東縣萬巒鄉舉辦，今年擴大到10個伙房加入，邀請10名以上在地藝術家參與，讓民眾貼近客家伙房與藝術創作。圖／萬巒伙房藝術村提供

2023萬巒伙房藝術村今起到12月3號為期一個月在屏東縣萬巒鄉舉辦，萬巒鄉長林國順說，第二屆萬巒伙房藝術村擴大到10個伙房加入，邀請10名以上在地藝術家參與，讓民眾貼近客家伙房與藝術創作。

萬巒伙房藝術村團隊指出，萬巒鄉有豐厚客家文化底蘊，其中49%的居民都是客家人，伙房是客家人昔日生活的特色建築，是記憶的載體，是情感的寄託，面對少子化、人口外流，重新利用伙房閒置空間，轉變為藝術和文化據點，匯聚藝術家的創作，為居民提供共享藝術和文化的平台，凝聚社區凝聚。

今年萬巒伙房藝術村，展期間每個周末推出不同DIY體驗，包括客家剪紙手作體驗、香包製作、客家九香花卉黏土鏡子等手作體驗，在萬巒有機書店、鄉公所、圖書館及附近店家索取觀展手冊、闖關地圖集章拿好禮活動，歡迎民眾參加同樂，11月25日藝術市集，下午3點至晚上7點盛大舉行。

團隊指出，期盼透過「萬巒伙房藝術村」舉辦，讓更多民眾能體驗並認識客家文化內涵，接觸台灣多元豐沛的南島民族文化。 更多活動可搜尋「2023萬巒伙房藝術村」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/loiliau

2023萬巒伙房藝術村今起到12月3號為期一個月在屏東縣萬巒鄉舉辦，今年擴大到10個伙房加入，邀請10名以上在地藝術家參與，讓民眾貼近客家伙房與藝術創作。圖／萬巒伙房藝術村提供
2023萬巒伙房藝術村今起到12月3號為期一個月在屏東縣萬巒鄉舉辦，今年擴大到10個伙房加入，邀請10名以上在地藝術家參與，讓民眾貼近客家伙房與藝術創作。圖／萬巒伙房藝術村提供
2023萬巒伙房藝術村今起到12月3號為期一個月在屏東縣萬巒鄉舉辦，今年擴大到10個伙房加入，邀請10名以上在地藝術家參與，讓民眾貼近客家伙房與藝術創作。圖／萬巒伙房藝術村提供
2023萬巒伙房藝術村今起到12月3號為期一個月在屏東縣萬巒鄉舉辦，今年擴大到10個伙房加入，邀請10名以上在地藝術家參與，讓民眾貼近客家伙房與藝術創作。圖／萬巒伙房藝術村提供

客家文化 屏東縣 藝術家

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