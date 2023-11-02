一狀告到中央！三民新都社宅包商控高市府片面解約 都發局回應

高雄社宅目標量今年底拚1.8萬戶，發包作業卻成議會質詢焦點，安置城中城居民的七賢安居工程疑停頓，預計蓋114戶的三民新都宅，原訂明年完工，因施工時損鄰，被中止合約並扣4208萬履約保證金，工程停擺。廠商不服，告到公共工程委員會，議員質疑都發局惡意中止合約，且訟案不只一件，有礙市府形象，都發局強調工程會已來函要求究責廠商，全案依法行政。

中央與地方在高雄合力推動社宅，從最初的6000戶目標額上調到1.8萬戶，強調照顧弱勢，至今年10月底，興建中7593戶、待開工3378戶、發包或規畫5091戶，後續評估再增2061戶，總計1萬9275戶，堪稱「模範生」，但議員昨質詢指指三民新都社宅出包，另都發局經手的一案已開二次庭。

議員黃文益說，三民新都社宅施工過程損鄰，營造廠稱「按圖施工」，損鄰是設計錯誤所致，但都發局找三大公會鑑定，認為廠商未按圖施工，雙方認知歧異，今年6月發函中止契約，9月沒收4208萬保證金，廠商指進度超前卻被解約，一狀告到公共工程委員會。

「4千多萬被扣，一般公司可能就倒了」，黃文益說，此事勢必影響社宅進度，造成三輸，都發局長吳文彥表示年底會重新發包，黃追問能否如期如質完工？吳回答「顧好品質重要」。

黃文益說，此案讓人感覺像市府惡意中止合約，若終了是市府錯，工程延宕豈不浪費人民公帑。吳文彥強調，完全依法辦理，絕無「惡意」。都發局解釋，此案是廠商未按備查施工計畫施工，市府多次查核施工品質不佳，造成鄰房損害，已委託專業單位鑑定，如證實施工疏失，將依法究責。

三民新都社宅廠商則表示，都發局為省經費，取消鄰房保護樁，才導致鄰房沉陷8公分造成歪斜，違法違約造成公共危險，難辭其咎。

另安置城中城大火的七賢安居社宅，去年動土後也傳出施工停頓，議員曾麗燕指七賢安居社宅意義重大，廠商不優，就應盡早撤換。吳文彥回應，此案由都中心發包的統包案，今年10月取得建照，目前進度正常，市府只能關切不能介入，會透過社宅平台轉知國家住都中心督促。