10年舉辦3場全國性大型賽事 2024全民運動會在屏東

全民運動會將於明年10月26起一連6天在屏東盛大展開，屏東縣政府今下午在縣立體育館舉行籌備處揭牌典禮，縣長周春米、教育部體育署主任秘書呂忠仁與各界代表揭開電子動態式牌匾，宣布全民運動會籌備處成立，周春米說，明年1至9月每月舉行1項運動活動，推廣全民運動風氣，增加對全民運動會參與感。

周春米說，屏東在2020年舉辦全中運後，教育部接連核定屏東辦理2024年全民運動會及2027年全國運動會，屏東是全國唯一10年內舉辦3場全國性大型賽事縣市，感謝體育署支持與各界肯定，本次全民運的競賽項目33項，創下全民運史上競賽項目最多一屆，將湧進1.3萬名隊職員到屏東大展身手。

體育署主任秘書呂忠仁說，國內舉辦六大賽會包含，全中運、全大運、全國運、身心障礙運動會、原住民族運動會以及全民運動會。全民運是國內六大賽會中非常重要賽事，更是國內非奧、亞運動種類最高競技殿堂，感謝縣長周春米率領籌備團隊，積極籌辦工作外，更期待明年全民運賽事。

縣府體發中心表示，縣府利用2020年全中運及2024年全民運期間逐步修繕並整建縣內各項運動設施，舉凡屏東國際滑輪溜冰場等，讓民眾擁有完善場館而樂於參與運動、享受運動，近年更藉由選手運動成績爭取辦理各項運動賽事，讓屏東縣站上運動賽事前線。

體發中心說，為期6天全民運賽會期間，提供安心、溫馨且熱情氛圍，讓來自全國各地選手、隊職員及親朋好友感受多一度的屏東溫暖。