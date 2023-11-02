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饕客有福了！客家大地餐桌限額60名 999元換3千元美食饗宴

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市客委會主委楊瑞霞希望透過客家大地餐桌活動，讓民眾可以更深入地了解和推廣高雄的客家文化和農產品。記者蔡世偉／攝影
高雄市客委會主委楊瑞霞希望透過客家大地餐桌活動，讓民眾可以更深入地了解和推廣高雄的客家文化和農產品。記者蔡世偉／攝影

客家大地餐桌去年推出廣受好評，今年再推「右堆x好味緒-客家大地餐桌」深入高雄市美濃、杉林、甲仙及六龜等客家重點發展區，進行客庄在地食材田野調查，經由「台菜詩人」林祺豐主廚研發菜單，並與高雄餐旅大學合作，11月25日在高雄市新客家文化園區舉行一場非傳統客家菜的全新饗宴，開放60人報名參加，以999元的價格吃到價值超過3000元的餐點。

「右堆x好味緒-客家大地餐桌」延續去年的熱潮，在林祺豐主廚與工作團隊努力下，經過田調、菜單研發、品評、試菜後，將高雄客庄帶有故事性的農產品，結合高雄海洋城市的農漁畜牧食材，推出具有濃濃客家風土故事的菜餚。

這些菜餚結合杉林仙草、甲仙黑糖及杉林草澤精釀製造的「月光草澤」當作餐前飲；前菜「芋奶鵝」結合六龜獅山胡椒、青農畜產、甲仙龍鬚苗，以及將美濃野蓮、花生豆腐、甲仙芋及高雄畜產青農的鵝肉等食材。副主菜「紙包龍虎」這道菜以楠梓仙破布子佐味高雄永安的龍虎斑清肉，搭配六龜野生紅茶以乾鍋烹紙包的方式來料理。

主菜「南風六堆客落．集大封」傳統大封肉的呈現，把六堆中的白玉蘿蔔、青木瓜、苦瓜等傳統農作，呈現出六推客家團結集大成的意象。五穀炊飯與燉盅湯品的兩道料理，嚴選了高雄客庄的147米、美濃老蘿蔔、美濃走山雞、美濃柴燒豆皮等在地食材。單尾則是以六龜果乾、甲仙梅子以及客家粢粑作為席上甜點。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，光是這些食材，一客成本就超過3000元，但成功報名的民眾只需要花999元，就可享受得到媲美米其林餐廳等級的美食。她希望透過客家大地餐桌活動串連農村與都市，拉近產地與餐桌的距離，讓民眾可以更深入地了解和推廣高雄的客家文化和農產品。

高雄市客委會主委楊瑞霞出席「右堆x好味緒-2023客家大地餐桌」記者會。記者蔡世偉／攝影
高雄市客委會主委楊瑞霞出席「右堆x好味緒-2023客家大地餐桌」記者會。記者蔡世偉／攝影

食材 美濃 六龜

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