泰國開放台灣免簽 高雄府會拜會泰台商拚觀光

泰國政府宣布10日起台灣旅客免簽，高市觀光局與高市議長康裕成等人1日到曼谷拜會「泰國台灣商會聯合總會（TTBA）」，盼借助強大的台商通路資源，吸引更多遊客到高雄觀光旅遊。

觀光局今天發布新聞稿表示，觀光局團隊1日與康裕成、民進黨高市議員郭建盟等人一同拜會泰國台商總會，努力為高雄國際觀光爭取更多在泰國曝光機會。

觀光局長高閔琳說，希望透過台商在地強大的網絡、力量與協助，未來能促成「高雄曼谷雙城論壇」，並協助高雄與泰國各城市連結互動與交流，進而締結友好姊妹城市；同時也盼吸引更多泰國業界投資高雄，及更多泰國旅客造訪高雄。

康裕成說，泰國台商總會的實力在世界台商總會內有目共睹，歡迎泰國台商總會盡快安排到高雄參訪投資，高雄市議會與市府團隊也會全力協助各項配套措施。

泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川表示，泰國台商總會擁有5000家企業會員，除協助台灣政府推動新南向政策，在台泰之間推動科技、醫療等各面向交流，未來也會鼓勵會員企業到高雄辦理海外員工獎勵旅遊、大型年會或產品發表會等。

觀光局表示，高雄已準備好迎接來自世界各地的遊客，也期待藉由在泰國的推介會及拜會泰國的觀光單位等，拓展更多泰國與高雄旅遊合作商機。