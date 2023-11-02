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公廁救護鈴壞了沒修 高雄女議員驚「遇強暴就死定了」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員鄭安秝表示，會勘公園公廁，很多救護鈴都壞掉，萬一遇歹徒就死定了。記者王昭月／翻攝
高市議員鄭安秝表示，會勘公園公廁，很多救護鈴都壞掉，萬一遇歹徒就死定了。記者王昭月／翻攝

高雄市議會今進行公務部門質詢，多位議員關切公園公廁問題，議員陳麗娜指民眾反映多處公廁惡臭四溢，鄭安秝則指，許多公廁設備老舊、緊急呼救鈴也不會響，擔心哪天遇到色狼或偷窺者就「死定了，被強姦強暴沒人知道」。工務局長楊欽富表示，會責由公園處盤點老舊公廁，加強巡檢修繕，盡速解決。

高市公園公廁問題一籮筐？高市議員陳麗娜今天在工務部分質詢指出，民眾反映民權公園味道臭到不行，另有公園發生活春宮，有些公廁門鎖壞、馬桶堵塞沒修，小港森林公園男廁有街友潛入，另有公園無障礙設施闕如！

議員鄭安秝也指出指出，高雄寵物公園設施毀損、公園公廁環境欠佳等，日前她會勘鳳山青年公園時，公廁內緊急呼救鈴根本不會響。

她說，青年公園是許多婦女、學子活動空間，公廁緊急呼救鈴壞掉，萬一有狀況，按下去卻不會響，如何求救？日前鳳山大東公園公廁因為廁所反鎖太久，引起外人疑慮，後來發現竟有人死在裡面，當時若能按救護鈴，或許有機會救。

更說，婦女如果發現色狼、偷窺者時，緊急按鈴卻沒反應，那就死定了，被強姦強暴沒人知道。

議員陳麗娜指，有公廁傳上演活春宮，顯示管理上需加把勁。記者王昭月／翻攝
議員陳麗娜指，有公廁傳上演活春宮，顯示管理上需加把勁。記者王昭月／翻攝

公廁 高雄市

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