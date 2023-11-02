馬公大關口觀音寺捐救災裝備 與縣府攜手守護安全
馬公大關口觀音寺今天捐贈「消防人員個人防護裝備」一批給澎湖縣消防局，供消防人員在第一線救災之用，表達對消防人員的支持與鼓勵。
馬公大關口觀音寺與一名陳姓旅高鄉親今天聯手捐贈市值新台幣157萬5000元的消防救助鞋與救助手套各165雙，由主委林功森及副主委曾蔡有甚等人代表捐贈，縣府秘書長蔡淇賢代表受贈，並代表縣長陳光復致贈感謝狀，澎湖前縣長王乾發、前澎湖縣議長劉陳昭玲等人都到場見證。
蔡淇賢表示，鑑於今年9月屏東「明揚國際科技公司」發生爆炸起火，造成4名消防人員不幸殉職，馬公大關口觀音寺今天結合「觀世音菩薩出家紀念日」法會活動，捐贈消防個人防護裝備一批，此次大關口觀音寺的捐贈活動，具體表達對消防人員的支持與鼓勵，更是深具意義。
馬公大關口觀音寺，香火鼎盛，近年來致力於社會公益，除了捐贈縣府食物銀行公務車、消防局離島型救護車與提供獎助學金等，深獲地方肯定。
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