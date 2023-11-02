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高市人行道全面改善需花26年！民代質詢求解

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員黃文志今引用數據質詢，指高雄人行道改善，需花26年，市府如何解決。記者王昭月／翻攝
高市議員黃文志今引用數據質詢，指高雄人行道改善，需花26年，市府如何解決。記者王昭月／翻攝

高雄市議會今天進行工務部門質詢，議員黃文志提出數據指出，高雄市全市人行道面積共達478萬平方公尺，全面改善需花26年，經費191.2億！質疑如何解決?工務局道路養護工程處表示，目前高市以學校、醫院及車站周邊人行道優先改善，已逐步推進。

高雄市人行道破爛問題時有所聞，市議員黃文志表示，過去人行道都採用平板磚或地磚鋪面，長久下來常因樹根竄根而隆起，導致行人跌倒危險，長期切割補修，觀感不佳。

他更引用數據指出，以往人行道採用平板磚鋪面，每平方公尺造價多達8千元，今年起改為PC刷毛，造價約4千元，省了一半，但高雄市人行道面積共478萬平方公尺，要全面改善需花191億2000萬，花26年時間！

黃表示，現在道工處多將經費花在柏油路施工，但人行道部分全面改善需花26年，人民如何等待？以楠梓為例，楠梓火車周邊兩旁人行道，竟只做一側，讓另一側民眾很疑惑。

工務局道工處長林志東表示，人行道問題均有盤點，目前以學校、醫院、車站周邊優先處理，楠梓地區包括楠梓火車站前面的楠梓新路及楠梓路都已施作，以前人行道使用連鎖磚、金錢磚，費用偏高，現在施工方式不斷改良，改採用PC刷毛，省錢且耐久，今年也追加2億經費改善人行道，從學校周邊開始做起，預算不足部分會向中央爭取。

黃文志又說，後昌路人行道狀況也非常不好，總經費需1.23億，經費若無法如期到位，能否以莒光國小周邊改善起？

林志東表示，後昌路的改善營建署已有計畫，包括人本環境，通學道，易肇事路段，目前先做加昌及後昌路的易肇事路口，包括分隔島削切，接續後昌路會做人行道改善，路型定出後，擴大街角，才能做設施帶。楠梓火車站周邊到區公所一帶的人行區域，包括打除私設斜坡道，預計明年會完成，還給人民安全通行的環境，建楠路人行道預訂明年3月前完成。

人行道 火車站 高雄市

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