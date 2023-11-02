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牡丹社事件最重要戰役 石門古戰場登錄屏東縣史蹟

中央社／ 屏東縣2日電

石門古戰場為牡丹社事件關鍵戰役「石門之役」發生地，是牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵之處，經屏東縣文資審議會通過登錄為史蹟，明年牡丹社事件將屆150週年，彰顯歷史價值。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，1871至1874年間，從琉球漂民事件至日本出兵台灣攻打牡丹地區，台灣原住民族一連串歷史事件，史稱「牡丹社事件」。

1874年，日本藉口琉球漂民事件出兵台灣，與台灣原住民發生激烈戰爭，排灣族人據石門天險以槍枝、石塊抵禦日軍攻勢；牡丹社頭目aruqu（阿祿古）父子等多名原住民戰士在戰役中奮戰而亡，史稱「石門之役」。

文化處提及，石門古戰場中的石門峽谷，由石門山及五重溪山夾而成，狀似門戶，故稱為石門，其地勢險要，形成天然隘口，故有「石門天險」之名，排灣語稱為macacukes，有相互支撐之意，另外引申出抵禦外侮的意涵。

縣府表示，石門之役是牡丹社事件中最重要的一場戰役，不僅見證台灣原住民族捍衛家園的決心，更凸顯在台灣近代史上的重要地位，macacukes石門古戰場通過登錄屏東縣史蹟，也成為全國第7件法定史蹟文化資產。

牡丹社事件中，許多排灣族勇士戰死，其中有4個排灣族勇士頭骨被收藏在愛丁堡大學，校方將返還，預計5日返抵桃園機場，返台後直送南科考古館DNA鑑定。

石門 屏東縣政府 原住民

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