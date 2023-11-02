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高雄輕軌今展開成圓路網行車測試 民眾憂塞車雪上加霜

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌今展開成圓路網行車測試。記者吳慧芬／翻攝
高雄輕軌今展開成圓路網行車測試。記者吳慧芬／翻攝

歷經10年施工，高雄輕軌已完成最後軌道銲接路網成圓，今早進行C24-C32路段的行車測試，首輛輕軌列車自C24車站拉行進入雨豆樹路段，進行車輛行車淨空檢查，過程順利，預計今年底前，成圓路網會取得交通部營運許可，明年元旦起試營運。

高市副市長林欽榮今視察C24-C32路段的行車測試，逐一確認是否有異物侵入列車行走絡線，後續將持續測試車輛與機電各子系統間界面功能，確認供電、號誌、通訊等系統間的功能運作正常，完成後將接續進行系統整合測試與系統穩定性測試，於12月提報初勘、履勘及取得營運許可。

對於許多人擔心成圓路網營運後，會對大順路塞車雪上加霜，高捷局指，已規劃10處路口提供左轉，包括富民路、龍德新路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路及中正路口。另沿線人行道也已爭取營建署預算補助，預計明年8月前重新規劃施工完成。

高雄輕軌最後新增的C25-C32站，暫命名為新上國小站、灣仔內站、鼎山街站、高雄高工站、樹德家商站與聖功醫院站，成圓路網沿線將行經10所國小、6所國中、10所高中與3所大學。

高雄捷運局表示，成圓路網預計明年元旦起試營運，慶祝成圓，元旦至2月26日免費，之後採里程計費，起程運價20元，每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費，也就是未來高雄輕軌只有20元、25元、30元及35元四種票價。

高雄輕軌今展開成圓路網行車測試。記者吳慧芬／翻攝
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高雄輕軌今展開成圓路網行車測試。記者吳慧芬／翻攝
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高雄輕軌 元旦

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